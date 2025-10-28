Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara hasarlı evlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun"

'DEPREM BEKLİYORUM DEMEK DOĞRU DEĞİL'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu arada Halk TV ile Sözcü TV’de konuşurken bir çok WhatsApp mesajı aldım. Bunları çok kısa olarak yanıtlıyım Sındırgı’da olan deprem ne İstanbul’u ne İzmir’i ne de Denizli’yi deprem açısından tetiklemez böyle bir şey söz konusu" dedi.

Ercan açıklamasında; "İstanbul’da en az 20:30 yıl bir deprem beklemiyorum bir gerginlik yok. Şu anda gergin gördüğüm yerler Midilli Dikili Foça İzmir körfezi, Gediz Kütahya arası, Sarıgöl Buldan Sarayköy Denizli, muğla’da köyceğiz ula Ören Bodrum İstanköy arası duyarlı gözüküyor. Ancak depremi bilmek demek depremin yerini büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bilimsel kanıtlar olmadan şuralarda deprem bekliyorum demek doğru. Ben buraların deprem için gergin olduğunu söylemekle birlikte olabilecek depremin ne zaman olacağı konusunda bir bilgimiz yoktur. Birkaç gün Balıkesir Sındırgı ve Simav‘da bunun içinde olmak için olmak üzere depreme duyarlıdır oradaki yurttaşlarımızın eğer yapılarına güvenmiyorlarsa akşamleyin evlerine girmemesine şiddetle öneririm. Geçmiş olsun. Bir ülkede depremlerin olumsuz atlatılması için her yapı için yer yapı güvenlik belgesinin çıkarılması bunun da tapuya işlenmesi gerekir. Yer yapı güvenlik belgesi uygun olmayan yerlerin kiralanmaz ve satılamaz durumda değerlendirilmesi gerekir." dedi.

ÜŞÜMEZSOY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Şener Üşümezsoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?

100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler.

Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tetikleyici bir deprem. Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde.

Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1’lik fayın kırılmasıyla 10 km’lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2’lik deprem 6.1’lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1’i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9’luk depremler gelir.

Bu Sındırgı’nın dağlarına doğru bir kesiminde, 10 km daha güneyinde olabilir. Akhisar’dan Manisa’ya doğru giden hatta deprem fırtınası oluyor ama deprem olmuyor orda. Aynısı Simav’da geçerli, Simav’ın kuzeyinde depremler oldu ama o Simav’daki fay değil, oradaki de deprem fırtınası.

'BİR SÜRE DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise yaşanan deprem ile ilgili olarak "Daha önceki depremin güneybatıya göç ettiği alanda ikinci bir 6.1 deprem oldu. Bu depremin de artçı deprem etkinliği olacak ve bir süre devam edecek."

