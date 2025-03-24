Uzmanlardan bayram için önemli uyarı: Azar azar sık sık...

Kaynak: İHA
Uzmanlardan bayram için önemli uyarı: Azar azar sık sık...

Uzmanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüketimin güne yayılması önerisinde bulundu.

Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Diyetisyen Hekim Faruk Atalan, Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değiştiğini kaydederek, bayramla birlikte bu alışkanlıklarda yeniden bir değişim söz konusu olacağını, tüketimin belirli aralıklarla gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bayramda kahvaltının günün en önemli ayrıntısı olduğunu belirten Faruk Atalan, kızartma ve hamur ürünlerinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

"AZAR AZAR SIK SIK TÜKETİM"

Tüketimin güne yayılarak azar azar gerçekleştirilmesinin gerektiğini ifade eden Atalan, yatmadan 4 saat önce de tüketime son verilmesinin önemli bir beslenme alışkanlığı olduğunu belirtti.

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