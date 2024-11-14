Uzmanlardan çocuk ve yaşlılar için hayat kurtaran 'Zatürre' uyarıları! Bilim bu konuda bakın ne diyor!

Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte, solunum yolu enfeksiyonları ve zatürre vakalarında artış gözlemlendi. Özellikle çocuklar ve yaşlı bireyler, bu enfeksiyonlardan daha fazla etkilendi.

Uzmanlar, zatürre riskinin bu gruplar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, aileleri ve bakım verenleri bilinçlendirme çağrısında bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükriye Öner, zatürre ile ilgili verdiği bilgilerde, "Zatürrede 5 yaş altı çocuklar risk grubunda" dedi.

Dr. Öner, zatürrenin beş yaş altı çocuklar ve ileri yaş hastalarda tedavi edilmezse enfeksiyona bağlı ölüm sebep olabileceğini belirtti.

Dr. Öner, zatürrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak önlem alınması gereken belirtileri ve risk gruplarını listeledi.

Dr. Öner, "Ateşi, öksürüğü ve balgamı olan, solunum sıkıntısı olan hastalar beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi. Özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü hastalar, akciğer hastalığı olanlar, astım, köh, bronkit, böbrek yetmezliği, karaciğer ve diyabet gibi ek hastalıkları olan kişiler, kanser hastalığı olan ve kemoterapi alan kişiler risk grubu arasında yer aldı.

Dr. Öner, zatürrenin enfeksiyonu önlemek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Dr. Öner, "Enfeksiyon geçiren bir kişiyle karşılaşmadan temastan uzak durmalı, kapalı ortamdaysa maske takmalı, soğuk, sıcak dengesine dikkat etmeli, iyi beslenmeli ve terliyken kıyafetlerini değiştirmeli" dedi.

Ayrıca, çevresel faktörler de dikkate alınmalı ve kişi sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalı.

Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Elif Arslan, zatürre riskinin artışına dikkat çekti:

"Çocuklar, özellikle 2 yaş altındaki bireyler, zatürre için yüksek risk grubundadır. Bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için, bu enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdırlar. Ailelerin, çocuklarının aşı takvimine dikkat etmesi ve solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili belirtileri izlemeleri çok önemlidir."

İç hastalıkları uzmanı Dr. Murat Polat ise yaşlı bireylerin durumunu değerlendirdi:

"Yaşlı bireylerde zatürre riski, genellikle diğer sağlık sorunlarının varlığı ile artar. Diyabet, kalp hastalıkları veya akciğer problemleri olan yaşlılar, zatürre için daha yüksek risk taşır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması da bu durumu kötüleştirir. Bu nedenle, yaşlı bireylerin grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırmaları önerilmektedir."

Bilimsel araştırmalar, zatürrenin tedavi edilmesi ve enfeksiyon riskinin azaltılması için önemli adımların atılması gerektiğini göstermdi.

Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmaya göre, zatürre tedavisinde zamanında antibiyoterapi uygulaması, hastalığın ciddiyetini azaltabilir. Ayrıca, genetik faktörlerin zatürreye bağlılığını araştıran çalışmalar, hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Zatürre, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi bir sağlık riski.

Uzmanlar, hastalığın erken teşhis ve tedavi ile yönetilebilmesi için dikkatli olunmasını ve risk gruplarına özel önlemler alınmasını önerrdi.

Bilimsel araştırmalar, zatürrenin tedavisinde daha etkili yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulundu.