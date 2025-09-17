Uzmanlardan depresyon alarmı

Vücudun soğuk mevsimlere adapte olabilmek için serotonin hormonunu daha az salgılamaya başladığını söyleyen Yazıcı, "Eylül ayının gelmesiyle beraber sonbahar aylarına giriş yapmış bulunmaktayız. Artık yaz ayları sona erdi. Yazın o uzun ve sıcak günleri yavaş yavaş kendini çekmeye başladı. Günler kısalmaya, sıcaklar biraz gitmeye başladı. Vücudumuz da doğal olarak bunu kendine adapte edebilmek için serotonin hormonunu çekip, biraz daha melatonin hormonu salgılamaya başlayacak. Günlerin kısalması zaten psikolojik olarak çok hazır olmadığımız bir şey olduğu için biraz uykusuzluk problemleri yaşamaya başlayabiliriz. Mevsim geçişlerinde genel olarak vitamin değerlerimizde düşüş yaşarız. Bu düşüşten dolayı ne kadar uyursak uyuyalım, 10-12 saat uyusa bile bazı danışanlarımız uykularını alamadıklarını, dinlenemediklerini, ‘uyuyorum ama sanki dayak yemiş gibi uyanıyorum’ gibi şikayetlerle geliyorlar. Bunların en büyük sebeplerinden birisi, yaz aylarının bitmesi sıcaktan biraz daha serin havalara geçmek olabiliyor" dedi.

Yazıcı, vücudun hazır bulunmaması durumunda da uykusuzluk ya da dinlenememe problemlerinin olduğunu söyleyerek, "Bunun yanında vitamin değerleri çok önemli. Artık yediğimiz, içtiğimiz besinlerden eskisi kadar değerli vitaminleri vücudumuza alamıyoruz, toplayamıyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var ama bu konuyla ilgili mutlaka doktorlara danışılmasını, gerektiği yerlerde vitaminleri tamamlamak için takviye gıdalar alınmasını, vitaminlerin alınmasını ve bunun tabii ki doktor kontrolünde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Vücut hazır bulunuşluğu olmadığı sürece uykusuzluk, uyuduğunda dinlenememe gibi şeyleri zaten yaşıyor mevsim geçişi bunu tetikliyor. Serotonin hormonuna yaz ayıyla beraber güle güle diyoruz. Biraz daha düşüp azalmaya başlıyor. Melatonin hormonu çıkmaya başlıyor. Bu yaşadığımız şeyler çok normal. Gün içerisinde yaşanan kaygı, stres gibi faktörler de etken. Bunlara dikkat edersek düzelmeye başlayacaktır. Söylediğim gibi, mevsim geçişi hastalıksal anlamda hem psikolojik olarak biraz etkileyen bir geçiş. O yüzden kendimize dikkat etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.