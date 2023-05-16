Uzmanlardan dijital göz yorgunluğu uyarısı

Göz uzmanları, gelişen teknoloji ile birlikte insanların ekran başında geçirdiği zamanın arttığını ifade ederek, bu durumun dijital göz yorgunluğuna neden olduğunu dile getirdi.

Uzmanlardan dijital göz yorgunluğu uyarısı

İHA’nın haberine göre; Son yıllarda bilgisayar, telefon ve televizyon önünde geçirilen sürenin çok arttığını belirten göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, “İletişim faaliyetleri başta olmak üzere birçok sosyal etkinliğimizi artık ekranlar önünde gerçekleştiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarımız, zamanın ekseriya zamanını telefon başında geçiriyor. Bunun sonucu olarak dijital göz yorgunluğu adını verdiğimiz bir tabloya bu dönemde sık rastlıyoruz. Dijital göz yorgunluğu; bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanımı ile ilişkili göz ve görme şikayetleri olarak tanımlanmaktadır. Gözlerde yanma, acıma, kaşıntı, sulanma, bulanık görme, odaklanma zorluğu, kızarıklık şeklinde bulgular verir. Tedavisinde bu duruma sebep olabilecek faktörlerin belirlenerek ortadan kaldırılması gerekir” sözlerini kullandı.

Tedaviye yönelik ilk adımın detaylı bir göz muayenesi olduğunun altını çizen Timuçin, “Muayene ile göz yorgunluğunu ortaya çıkaran göze ait faktörlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Muhtemel bir kırılma kusuru, kuru göz sendromu veya kirpik iltihabı gibi durumlar dijital göz yorgunluğunun altında yatabilir. Örneğin ortam ısıtması uygun ayarlanmalıdır. Özellikle klima ile havalandırılan ortamlarda gözlerin kurumasının engellenmesi için ortam nemlendiriciler kullanılmalıdır. Ortam uygun aydınlatılmış olmalıdır. Direkt veya dijital ekrandan yansıma yoluyla göze çarpan parlak ışıklar, tepe floresan lambaları göz yorgunluğunu artırır. Orta parlaklıkta, göze direk çarpmayan günışığı lambaları tercih edilmelidir. Ortamdaki yansımalar azaltılmalıdır. Yansımalar dijital ekran kaynaklı olabildiği gibi kullandığımız gözlük kaynaklı da olabilir. Yansıma önleyici ekran koruyucuları ve antirefle kaplamalı gözlük camları çoğu zaman şikâyetleri hafifletir. Yine dijital ekranın geniş ve yüksek çözünürlüklü olması da göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.
Tedavinin diğer adımlarında ise hastanın yeterli sıvı almasının, dengeli beslenmesinin yanında kullandığı sistemik ilaçlar ve uyku düzeninin de göz kuruluğu tedavisi açısından önemli olduğuna değinen Timuçin, “Bazı seçilmiş hastalara ara mesafe gözlüğü veya bilgisayar gözlüğü reçete edilebilir. Ayrıca göz kırpma sayısı dijital ekran karşısında normalin üçte birine iner. Bu durum ise gözyaşı dağılımını ve kalitesini etkilediğinden göz yorgunluğunu tetikleyebilir. Ekran başında uzun süreler kalınması gereken durumlarda 20 dakikada bir kısa molalar vermenin, gözleri ardı ardına kırparak göz yüzeyini nemlendirmenin ve bu sırada uzağa odaklanmanın tedavide faydalı olduğu bilinmektedir” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi Güncel
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı