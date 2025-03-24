Uzmanlardan geçmeyen gaz şikayetleriyle ilgili hayat kurtan uyarılar

Mount Sinai Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Jessica Singh, bağırsak düğümlenmesine dair şu açıklamada bulundu:

"Kronik gaz şikâyeti, bağırsakta mekanik bir blokajın erken belirtilerinden biri olabilir. Tedavi edilmediğinde, bu durum bağırsak çürümesine ve enfeksiyonlara yol açarak ciddi sağlık riskleri oluşturabilir."

Johns Hopkins Üniversitesi Sindirim Sistemi Hastalıkları Uzmanı Dr. Paul Kessel ise şu uyarıyı yaptı:

"Geçmeyen gaz şikâyeti, özellikle bağırsak hareketlerinde değişiklik, karın ağrısı veya mide bulantısı ile birlikte görülüyorsa, bağırsak düğümlenmesi gibi ciddi bir hastalığın işareti olabilir."

GEÇMEYEN GAZ ŞİKÂYETLERİNİN OLASI SEBEPLERİ VE RİSKLERİ

1. Bağırsak Tıkanıklığı: Gaz birikimi, bağırsaklarda mekanik veya fonksiyonel bir blokajın işareti olabilir.

2. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS): Sindirim sistemi hassasiyeti, kronik gaz problemlerine yol açabilir.

3. Beslenme Alışkanlıkları: Lif oranı düşük gıdalar ve gaz yapan yiyeceklerin aşırı tüketimi bağırsak sorunlarını tetikler.

4. Bağırsak Florasında Dengesizlik: Sağlıklı bakterilerin azalması, gaz üretimini artırabilir ve sindirimi zorlaştırabilir.

5. Stres ve Psikolojik Etkenler: Stres, bağırsak kasılmalarını ve gaz birikimini artırarak sindirim sağlığını olumsuz etkileyebilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

Uzmanlar, bağırsak sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:

- Lif Tüketimini Artırın: Sebze, meyve ve tam tahıllar gibi lif açısından zengin gıdalar tüketin.

- Gaz Yapan Besinlerden Kaçının: Fazla işlenmiş gıdalar, baklagiller ve aşırı yağlı yiyeceklerin tüketimini sınırlandırın.

- Hareketli Bir Yaşam Sürün: Düzenli fiziksel aktivite, bağırsak hareketlerini destekler ve gaz şikâyetlerini azaltır.

- Bol Su İçin: Sindirim sisteminin düzenli çalışması için günde en az 8 bardak su tüketin.

- Profesyonel Destek Alın: Uzun süreli gaz şikâyeti yaşayan bireylerin bir gastroenterolog tarafından muayene edilmesi hayati önem taşır.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, geçmeyen gaz şikâyetlerinin sadece rahatsız edici bir durum değil, aynı zamanda bağırsak düğümlenmesi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini göstermekte. Bu nedenle bireylerin bu tür semptomları ciddiye alarak zamanında sağlık kontrolü yaptırmaları hayati bir önem taşır. Bağırsak sağlığını korumak, genel yaşam kalitesini artırmanın da temel taşlarından biri.