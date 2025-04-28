Uzmanlardan implant uyarısı! Dişlerinizi kaybetmek istemiyorsanız dikkat

Diş implantları, eksik dişlerin yerine konmasında devrim yaratan bir çözüm olarak yıllardır kullanılıyor. Ancak son yıllarda, sağlam ve tedavi edilebilir dişlerin bile implantlar için feda edildiğine dair endişe verici bir trend ortaya çıktı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, gereksiz implant uygulamalarının doğal diş kaybına, enfeksiyon riskine ve yüksek maliyetlere yol açtığını belirtti. KFF Health News ve CBS News’in aylarca süren araştırması, bazı diş hekimlerinin, pahalı implant prosedürlerinden kâr elde etmek için sağlam dişleri çektiğini ortaya koydu.

İşte diş sağlığını koruma yolunda bilinmesi gerekenler ve uzmanların çarpıcı uyarıları...

İMPLANT ÇILGINLIĞI: DOĞAL DİŞLER NEDEN HEDEFTE?

Diş implantları, eksik veya hasarlı dişleri değiştirmek için titanyum bir vida ve porselen kron kullanılarak uygulanan kalıcı bir çözüm.

Journal of Oral Medicine and Oral Surgery’de yayımlanan bir çalışma, implantların %96,8’lik bir başarı oranıyla 10 yıl boyunca işlevsel olduğunu gösterdi, ancak bu başarı, doğru hasta seçimi ve uygulama ile mümkün.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir başka araştırma, periodontal hastalık geçmişi olan hastalarda implantların doğal dişlere kıyasla 10 kat daha fazla başarısızlık riski taşıdığını ortaya koydu.

Hatalı yerleştirilen implanta karşı uzmanından uyarı

Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Dr. William Giannobile, “Son yıllarda, sağlam dişlere sahip hastaların tüm dişlerinin çekilip tam ağız implantları önerildiğini görüyorum. Çoğu durumda, bu dişler geleneksel yöntemlerle kurtarılabilir” dedi. Dr. Giannobile, son birkaç yılda onlarca hastaya ikinci görüş sunduğunu ve çoğunun implantlara ihtiyaç duymadığını belirtti.

Benzer şekilde, Amerikan Genel Diş Hekimliği Akademisi temsilcisi Dr. Tim Kosinski, ayda beş hastanın gereksiz tam ağız implant önerileriyle kendisine başvurduğunu söyledi.

SAĞLAM DİŞLERİN ÖNEMİ: NEDEN KORUNMALI?

Doğal dişler, biyomekanik, duyusal ve estetik açıdan implantlardan üstün. PMC’de yayımlanan bir inceleme, periodontal tedavi veya kanal tedavisiyle korunan dişlerin %86-93 oranında 20 yıl boyunca sağlıklı kaldığını gösterdi. Doğal dişler, çene kemiğini uyararak kemik erimesini önler ve periodontal bağlarla enfeksiyonlara karşı daha dirençli. Buna karşın implantlar, peri-implantitis (implant çevresi iltihap) gibi komplikasyonlara yatkın.

Perio Implant Advisory’de yayımlanan bir çalışma, periodontal hastalık öyküsü olan hastalarda implant kaybının doğal diş kaybından 10 kat fazla olduğunu vurguladı.

Chicago’daki Amerikan Periodontoloji Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. George Mandelaris, “İmplantlar dayanıklı gibi görünse de, enfeksiyon veya kemik kaybı durumunda doğal dişlere kıyasla çok daha hızlı başarısız oluyor. Herkes implant için uygun aday değil” dedi. Dr. Mandelaris, özellikle reklamların implantları “doğal dişlerden daha iyi” gibi yanlış bir algıyla sunduğunu belirtti.

YANLIŞ UYGULAMALARIN BEDELİ: SAĞLIK VE MALİYET

KFF Health News ve CBS News’in araştırması, özel sermaye şirketlerinin diş kliniklerini satın almasıyla implant uygulamalarının patlama yaptığını ortaya koydu. 2011-2021 arasında diş hekimliği kliniklerinde özel sermaye anlaşmaları dokuz kat arttı. Örneğin, ClearChoice 2020’de 1,1 milyar dolara, Affordable Dentures & Implants ise 2021’de 2,7 milyar dolara satın alındı. Bu klinikler, tek bir implantın birkaç bin dolar, tam ağız implantların ise on binlerce dolar olduğu bir piyasada faaliyet gösterdi.

San Francisco’da diş hekimliği malpraktis avukatı Dr. Edwin Zinman, “Bazı klinikler, yetersiz eğitimli diş hekimleriyle gereksiz implantlar uyguluyor. Bu, hem etik dışı hem de hastalar için riskli” dedi. Dr. Zinman, son yıllarda gereksiz implant uygulamalarıyla ilgili yüzlerce dava açıldığını belirtti.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: DOĞAL DİŞLERİ KORUMA REHBERİ

Uzmanlar, sağlam dişlerin korunmasının hem sağlık hem de ekonomik açıdan en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Amerikan Endodontistler Birliği (AAE), “Her hasta, doğal dişleri koruyacak tüm tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmeli. İkinci görüş almak, geri dönüşü olmayan kararları önler” dedi.

İmplantların yerini alabilecek doğal çözüm! Yeni bir umut sunuyor

İşte uzmanların önerileri:

İkinci Görüş Alın: Dr. James Chaffin, gereksiz implant önerileriyle karşılaşan hastaların mutlaka başka bir diş hekimine danışması gerektiğini söyledi.

Doğal Dişleri Onarın: Kanal tedavisi, dolgu, kaplama veya köprü gibi yöntemler, sağlam dişleri kurtarabilir. Dr. William Giannobile, bu tedavilerin uzun vadeli başarı oranlarının yüksek olduğunu belirtiyor.

Ağız Hijyenine Özen Gösterin: Günde iki kez fırçalama, diş ipi kullanımı ve altı ayda bir diş hekimi ziyareti, diş kaybını önler. Dr. Joanna McMillan, “İyi bir ağız hijyeni, implant ihtiyacını azaltır” dedi.

Riskleri Bilin: İmplantlar, cerrahi komplikasyonlar, enfeksiyon ve kemik kaybı gibi riskler taşır. Healthline’ın raporuna göre, sigara içenlerde implant başarısızlık oranı %11’e ulaştı.

DOĞAL DİŞLER HER ZAMAN ÖNCELİK

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, sağlam dişlerin implantlara tercih edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Zeytinyağı ve kuruyemiş gibi ömrü uzatan besinlerle sağlıklı bir diyet, diş sağlığını desteklerken, işlenmiş gıdalardan kaçınmak ağız sağlığını korudu. Ancak, implant kararı öncesinde ikinci bir görüş almak ve tedavi seçeneklerini detaylıca değerlendirmek kritik.

Dr. Tim Kosinski, “Diş hekimliğinin ruhu, doğal dişleri korumaktır. İmplantlar son çare olmalı” dedi.