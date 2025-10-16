Uzmanlar, ileri yaşın başlı başına en önemli risk faktörü olduğunu ifade ederken, tarama testlerinin bu dönemde hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Küresel sağlık otoriteleri ve saygın tıp bilim insanları, 50 yaş ve üzeri kadınlarda meme kanseri görülme sıklığındaki dikkat çekici artışa dair güçlü uyarılarda bulundu. Uluslararası bilimsel araştırmalar, kadın yaşı ilerledikçe hücresel onarım mekanizmalarının zayıflaması ve hormonal değişimlerin etkisiyle riskin katlanarak yükseldiğini gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERİYOR

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor, meme kanseri tanısı konan kadınların yaklaşık üçte ikisinin 55 yaşın üzerinde olduğunu gözler önüne serdi. Verilere göre, 50 yaşın altındaki kadınlara kıyasla, 50 yaş üzeri kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı dört kata kadar daha fazla bir düzeye ulaştı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Onkoloji Uzmanı Dr. Jane Thompson, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaş, kontrol edilemeyen en önemli meme kanseri risk faktörüdür. Hücrelerin yıllar içinde biriken hasarı ve bölünme hataları, yaşlanmayla birlikte kanserleşme potansiyelini kaçınılmaz olarak artırıyor. 50 yaş eşiği, özellikle menopoz sonrası dönemde, kesinlikle daha sıkı takip gerektiren bir dönemi işaret etti" ifadelerini kullandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ KORUYUCU TAKİBİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Önde gelen tıp dergilerinde yayımlanan bilimsel çalışmalar, yaş ile birlikte artan riske karşı düzenli tarama testlerinin kritik rolüne vurgu yaptı.

İngiltere Kanser Araştırmaları Merkezi'nin (Cancer Research UK) Baş Tıbbi Direktörü Prof. Sir Stephen Miller, düzenli mamografi taramalarının önemine dikkat çekti.

Prof. Miller, "Bilimsel kanıtlar, tarama programlarının ileri evre kanser tanısını önemli ölçüde azalttığını gösterdi. 50 yaşını aşmış her kadının, belirlenen periyotlarda mamografi testlerini kesinlikle atlamaması gerekiyor. Erken teşhis, tedavi başarısını doğrudan etkileyen en güçlü araçtır" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kanser Programı eski direktörlerinden Dr. Antonio Rossi, yaşlanma sürecinde sağlıklı yaşam tarzının risk üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Dr. Rossi, "Menopoz sonrası obezite, fiziksel hareketsizlik ve alkol tüketimi gibi değiştirilebilir faktörler, yaşın getirdiği temel riski daha da derinleştirdi. Kadınların bu kritik dönemde sağlıklı bir kiloyu muhafaza etmeleri ve düzenli egzersizi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri, koruyucu hekimlik açısından büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC), yayımladığı son bültende, yaşın yanı sıra hormonal faktörlere de dikkat çekerek, özellikle geç menopoza girmenin (55 yaş sonrası) ve ilk adet yaşının erken olmasının (12 yaş öncesi) da kümülatif riski artırdığını bilimsel olarak kanıtladı.

Uzmanlar, tüm kadınları bu artan riske karşı farkındalıklarını yükseltmeye ve koruyucu sağlık kontrollerini aksatmamaya çağırdı.