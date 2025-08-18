Uzmanlardan kadınlara kritik diz ağrıları uyarıları

Diz ağrısı, özellikle kadınlarda sıkça görülen ancak çoğu zaman hafife alınan bir sağlık sorunu.

Günlük yaşamın koşturmacası içinde basit bir yorgunluk ya da geçici bir rahatsızlık olarak görülen bu ağrılar, aslında kıkırdak hasarından osteoartrite kadar ciddi sağlık sorunlarının erken belirtileri olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, kadınların diz ağrısına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koydu. Erken teşhis ve doğru müdahalenin bu ağrıları kontrol altına almanın anahtarı olduğunun altı çizildi.

BİLİMSEL BULGULAR ALARM VERİYOR

Diz eklemi, vücudun yükünü taşıyan en karmaşık yapılardan biri. Özellikle merdiven çıkarken ya da uzun süre oturduktan sonra hissedilen diz ağrıları, kadınlarda daha sık görüldü.

Arthritis & Rheumatology dergisinde yayımlanan bir çalışma, merdiven çıkarken diz ağrısı çeken bireylerin %40’ında osteoartrit (kireçlenme) belirtileri tespit edildiğini ortaya koydu.

Araştırma, bu ağrının genellikle kıkırdak aşınması, menisküs yırtığı ya da eklem iltihabından kaynaklandığını gösterdi.

Kadınlarda hormonal değişiklikler, kas gücü farkı ve kemik yapısındaki farklılıklar, diz ağrısı riskini artıran faktörler arasında.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden ortopedi uzmanı Prof. Dr. James R. Ficke, “Merdiven çıkmak, diz eklemine düz zeminde yürümeye kıyasla üç kat daha fazla yük bindiriyor. Eğer bu sırada ağrı hissediliyorsa, bu bir uyarı sinyali olabilir. Kıkırdak hasarı ya da menisküs yırtığı gibi sorunlar erken teşhisle kontrol altına alınabilir” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nigel K. Arden ise, “Kadınlarda fazla kilo, yaş ve hareketsiz yaşam tarzı diz ağrısını tetikleyen başlıca risk faktörleri. Özellikle menapoz sonrası dönemde hormonal değişiklikler, eklem sağlığını olumsuz etkileyebilir” açıklamasında bulundu.

KADINLAR NEDEN DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Bilimsel veriler, kadınların diz ağrısına daha yatkın olduğunu gösterdi. Journal of Orthopaedic Research dergisinde yayımlanan bir inceleme, düzenli egzersiz yapmayan kadınlarda diz ağrısı riskinin %25 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, kadınların kas kütlesinin erkeklere göre daha az olması ve pelvis yapısının farklılığı, diz eklemine binen yükü artırdı. Aşırı kilonun bu riski daha da yükselttiği bildirildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden romatoloji uzmanı Prof. Dr. Karen H. Costenbader, kadınlarda diz ağrısının sıklıkla romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabileceğini belirtti:

“Kadınlarda romatoid artrit, erkeklere göre iki ila üç kat daha yaygın. Bu hastalık, diz ekleminde iltihaplanmaya ve kalıcı hasara yol açabilir. Erken teşhis, tedavinin başarısını artırır.”

DİZ AĞRISININ YAYGIN NEDENLERİ NELER?

Uzmanlar, kadınlarda diz ağrısına yol açabilecek başlıca nedenleri şöyle sıraladı:

Osteoartrit (Kireçlenme): Kıkırdak dokusunun aşınmasıyla ortaya çıkan bu durum, özellikle 50 yaş üstü kadınlarda sık görülüyor. Ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla kendini gösterdi.

Menisküs Yırtığı: Ani hareketler ya da travmalar sonucu oluşan bu hasar, dizde kilitlenme ve şiddetli ağrıya neden olabilir.

Patellar Tendinit: Diz kapağı tendonunun iltihaplanması, merdiven çıkarken ya da uzun süre otururken ağrıya yol açar.

Kas Zayıflığı: Yetersiz kas gücü, diz eklemine binen yükü artırarak ağrıyı tetikler.

Romatoid Artrit: Otoimmün bir hastalık olan romatoid artrit, eklemlerde iltihaplanmaya ve kalıcı hasara neden olabilir.

UZMANLARDAN KADINLARA ÖNERİLER

Diz ağrısının önlenmesi ve tedavisi için uzmanlar, kadınlara erken müdahalenin önemini vurguladı.

Prof. Dr. James Ficke, “Eğer ağrı birkaç haftadan uzun sürüyorsa veya şişlik, kızarıklık, eklemden ses gelmesi gibi belirtiler varsa, bir ortopedi uzmanına başvurmak şart” dedi.

Erken teşhis, cerrahi müdahale ihtiyacını azaltabilir ve yaşam kalitesini koruyabilir.

Mayo Clinic’ten fizyoterapist Dr. Karen Newcomer, pratik çözümler sundu:

“Merdiveni yavaş çıkmak ve korkuluk kullanmak ağrıyı hafifletebilir, ancak bu geçici bir çözüm. Diz kaslarını güçlendiren egzersizler ve kilo kontrolü, uzun vadeli rahatlama sağlar.”

Prof. Arden ise, “Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, diz sağlığını korumada kritik. Yüzme ve yoga gibi düşük etkili aktiviteler, kadınlar için ideal” önerisinde bulundu.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Uzmanlar, diz ağrısının birkaç haftadan uzun sürmesi, hareket kısıtlılığı, eklemden ses gelmesi ya da şişlik gibi belirtilerle birlikte olması durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmasını önerdi.

Prof. Dr. Ficke, “Diz ağrısı, yaş ilerledikçe normal kabul edilmemeli. Tedavi edilmezse, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir” uyarısında bulundu.

DİZLERİNİZE KULAK VERİN

Diz ağrısı, özellikle kadınlar için sadece bir rahatsızlık değil, vücudun gönderdiği önemli bir mesaj olabilir.

Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, bu ağrının hafife alınmaması gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Erken teşhis ve doğru tedaviyle, kadınlar diz sağlıklarını koruyarak aktif bir yaşam sürebilir.