Uzmanlardan kadınlara meme kanseri uyarıları! Mamografi ne zaman yapılmalı?

Mamografi, meme dokusunu X ışınları ile inceleyerek memede bulunan herhangi bir anormalliği tespit etmeye yarayan bir görüntüleme yöntemi. Genellikle, meme kanserinin belirtileri henüz belirginleşmeden önce yapılması gereken bu test, kadınların erken yaşlarda meme kanseri riski taşıyıp taşımadığını belirlemeye yardımcı olur.

Onkoloji uzmanları, "Mamografi, meme kanserinin erken dönemlerinde kanserli hücrelerin henüz ele gelmediği ve herhangi bir belirti vermediği zamanlarda dahi fark edilmesine olanak tanır. Erken teşhis, tedavi başarı şansını artırır" dedi.

Meme kanserinin tedavi edilebilirliği büyük ölçüde erken teşhisle bağlantılı. Araştırmalar, erken evrede tespit edilen meme kanserinin tedavi edilme oranının %90’ın üzerinde olduğunu gösteriyor.

Kanser araştırmalarında önde gelen isimlerden biri ve meme kanseri üzerine uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Dr. Claire Roberts, "Meme kanseri, genellikle yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Ancak, erken tanı konulduğunda tedavi süreci çok daha başarılı geçer ve hastaların hayatta kalma oranı ciddi şekilde artar" açıklamasını yaptı.

Amerikan Kanser Derneği (ACS) ve diğer birçok sağlık kuruluşu, kadınların belirli yaşlarda düzenli olarak mamografi yaptırmalarını öneriyor. Bu test, her ne kadar memede herhangi bir şişlik ya da kitle olmadan önce de yapılması gerekse de, özellikle 40 yaş ve üzeri kadınların yılda bir kez mamografi çektirmeleri önem taşıyor.

Uzmanlar, 40 yaş ve sonrasında kadınların her yıl mamografi çektirmelerini tavsiye ediyor. Ancak, bazı kadınlar için farklı risk faktörlerine göre, mamografi testi daha erken bir yaşta başlatılabilir.

Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan ya da genetik yatkınlığı olan kadınlar için bu yaş daha erken olabilir.

Genetik uzmanları, "Kadınlarda meme kanseri riski, ailesel geçmiş ve genetik faktörler ile doğrudan ilişkilidir. Ailesinde birden fazla meme kanseri vakası olan kişilerde genetik testler yapılabilir ve bu kişiler erken yaşta mamografi taramalarına başlayabilir" dedi.

Türk Onkoloji Derneği’nin verilerine göre, Türkiye'de her 8 kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşıyor. Bu nedenle, erken yaşta mamografi taraması, bu hastalığın önlenmesinde çok büyük bir rol oynamakta.

Mamografi, meme kanseri şüphesi olan kadınlar için de bir teşhis aracı olarak kullanılır. Ancak, yalnızca meme kanseri için değil, aynı zamanda memedeki kistler, iyi huylu tümörler veya fibrokistik değişiklikler gibi durumları tespit etmek amacıyla da mamografi yapılabilir.

Radyoloji Uzmanı Dr. John Williams, "Mamografi sadece kanseri tespit etmek için değil, aynı zamanda meme dokusundaki her türlü anormalliği gözlemleyebilmek için de önemlidir" dedi.

Meme kanseri taraması, genellikle belirli bir protokole göre yapılır. Bu protokolde, kişinin yaşı, ailesinde kanser öyküsü olup olmadığı ve genetik riskler dikkate alınarak testlerin sıklığı belirlenir.

American Cancer Society (Amerikan Kanser Derneği), 45 yaşından itibaren her yıl mamografi yapılmasını öneriyor. Ancak, risk faktörleri daha fazla olan kadınlar için 30 yaşından itibaren mamografi taramaları başlanabilir.

Birçok ülke, mamografi taramasını ulusal sağlık hizmetlerinin bir parçası haline getirdi.

Türkiye’de de özellikle devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılan mamografi taramaları, meme kanserinin erken teşhisine yardımcı olmakta.

Mamografinin en önemli avantajı, meme kanserini erken aşamalarda tespit etmesidir. Erken tanı sayesinde tedavi seçenekleri daha fazla olur ve hastalık daha kolay kontrol altına alınabilir. Bununla birlikte, mamografinin bazı sınırlamaları da var.

Örneğin, mamografi, yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda daha az etkili olabilir ve bu durum yanlış negatif sonuçlara yol açabilir.

Radyoloji Uzmanı Dr. Elena Martinez, "Meme dokusu yoğun olan kadınlarda mamografi sonuçları bazen yanıltıcı olabilir. Ancak son yıllarda geliştirilen dijital mamografi ve 3D mamografi gibi yeni teknolojiler, bu sorunu çözmekte önemli bir adım atmıştır" dedi.

Meme kanseri, erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık. Düzenli mamografi taramaları, kadınların meme kanseri ile mücadelede en etkili silahlarından biri.

Uzmanlar, kadınların yaşamlarının her döneminde kendi vücutlarını tanımaları ve düzenli mamografi yaptırmaları gerektiğini vurgulamakta.

Mamografi, sağlık açısından önemli bir adım olup, erken tanı sayesinde hayat kurtarabilir.

Mamografi sadece tek başına yeterli bir tarama yöntemi olmayıp, doktor tavsiyesiyle yapılmalı ve düzenli takipler ile desteklenmeli.