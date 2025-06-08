Uzmanlardan kalp hastalarına kurban ve et uyarıları! Bayramınız zehir olmasın

Kurban Bayramı, bereketli sofraları ve paylaşım ruhuyla gelirken, özellikle kalp hastaları için kırmızı et tüketiminde dikkatli olunması gereken bir dönem. Artan et tüketimi, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve kolesterol gibi sorunları olan bireyleri tehdit ediyor.

Türkiye’nin önde gelen uzmanları ve uluslararası bilimsel çalışmalar, Kurban Bayramı’nda et tüketiminde porsiyon kontrolü, doğru pişirme yöntemleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

BİLİMSEL GERÇEKLER: KIRMIZI ETİN KALP SAĞLIĞINA ETKİSİ

Kırmızı et, yüksek kaliteli protein, demir, çinko ve B12 vitamini açısından zengin bir besin olsa da, doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle kalp hastaları için risk oluşturabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kırmızı etin haftalık 500 gram ile sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türleri riskini azalttığını belirtti.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, kırmızı etin yüksek ısıda kızartılması veya kavrulması durumunda heterosiklik aminler (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi kanserojen maddelerin oluşabileceğini ortaya koydu. Bu maddeler, koroner arter hastalığı riskini artırabilir.

ABD’de 54 bin kadın ve 28 bin erkeğin katıldığı bir çalışma, haftada fazladan 3,5 porsiyon kırmızı et tüketiminin ölüm oranını %10 artırdığını gösterdi.

Avrupa’daki 400 bin kişilik bir başka çalışma ise, aşırı kırmızı et tüketiminin iskemik kalp hastalığı riskini %19 artırdığını ortaya koydu.

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketiminin artmasıyla kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve sindirim sorunlarında artış gözlendiğine dikkat çekti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda bilinçsiz et tüketiminin kalp hastaları için ciddi riskler taşıdığını vurguladı:

“Kırmızı et, kolesterolün temel kaynaklarından biridir. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastaları, günde 100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmeli, yağsız kısımları tercih etmeli ve kızartma yerine haşlama veya ızgara yöntemlerini kullanmalı”

Uzma, yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesinin sindirimi zorlaştırarak gaz, şişkinlik ve kalp ağrısıyla karışabilecek kramplara yol açabileceğini ekledi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Beslenme Uzmanı Dr. Uma Naidoo, dinlendirilmeyen etin mikrobiyal yükü artırabileceğini ve sindirimi zorlaştırabileceğini belirtti:

“Etin 12-24 saat buzdolabında dinlendirilmesi, hem lezzet hem de sağlık açısından kritik”

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian ise, “Düşük ısıda haşlama veya ızgara, etin besin değerini korurken zararlı bileşik oluşumunu en aza indirir” dedi.

SAKATAT VE TUZ: SESSİZ TEHLİKELER

Kurban Bayramı’nda sıkça tüketilen karaciğer, böbrek ve dalak gibi sakatatlar, yüksek kolesterol içeriği nedeniyle kalp hastaları için özellikle riskli.

Kardiyoloji Uzmanları, “Sakatatlar ve kuyruk yağı gibi doymuş yağ oranı yüksek gıdalar, koroner arter hastalığı olanlar için ciddi risk oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Uzmanlar bayram sofralarında tuz tüketiminin de kan basıncını artırabileceğini, bu nedenle tuz yerine baharat, limon veya taze otların kullanılmasını önerdi.

İç Hastalıkları Uzmanları, kronik hastalığı olanların et tüketimini 100-150 gram (bir avuç içi kadar) ile sınırlaması gerektiğini belirtti:

“Kolesterol, diyabet ve hipertansiyon hastaları, etin yanında lifli sebzeler tüketerek sindirimi kolaylaştırmalı. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tercih edilmeli”

SAĞLIKLI BAYRAM SOFRALARI İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, kalp hastalarının Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmesi için şu önerilerde bulundu:

Porsiyon Kontrolü: Günde 100-150 gram (4-5 köfte büyüklüğünde) yağsız et tüketin.

Dinlendirme: Etin kesim sonrası en az 24 saat buzdolabında (0-4°C) dinlendirilmesi, sindirimi kolaylaştırır ve lezzeti artırır.

Pişirme Yöntemleri: Haşlama, ızgara veya fırında pişirme tercih edin. Kızartma ve kavurmadan kaçının, et ile ateş arasında 15-20 cm mesafe bırakın.

Sebze Desteği: Etin yanında C vitamini açısından zengin salatalar veya sebzeler tüketin. Bu, demir emilimini artırır ve sindirimi kolaylaştırır.

Tuz ve Yağ: İlave tuz ve yağ kullanımını minimumda tutun. Etin kendi yağı yeterlidir.

Sakatat Uzaklığı: Kalp hastaları, kolesterol içeriği yüksek karaciğer ve böbrek gibi sakatatlardan kaçınmalı.

Fiziksel Aktivite: Hafif tempolu yürüyüşleri bayram boyunca sürdürmeye özen gösterin.

İlaç Düzeni: Kalp, tansiyon ve diyabet ilaçlarını düzenli kullanmaya devam edin.

SAĞLIKLI SAKLAMA ÖNERİLERİ

Kurban etinin doğru saklanması da sağlık açısından kritik. Etler, buzdolabında -2°C’de 1-2 hafta, derin dondurucuda -18°C’de 6 ay saklanabilir. Çözdürülen etler hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalı. Çiğ etle temas eden mutfak gereçleri, diğer gıdalarla temas etmeden önce iyice temizlenmeli. Uzman Diyetisyenler, “Alüminyum folyoya sarılarak saklanan etler, kanser ve anemi gibi sorunlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

BAYRAM SEVİNCİNİZ GÖLGEDE KALMASIN!

Kurban Bayramı, sevdiklerle bir araya gelmenin keyfini yaşarken, kalp hastalarının sağlığını riske atmaması gereken bir dönem.

Uzmanlar, bilinçli tüketim ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle bayram sofralarının hem lezzetli hem de güvenli olabileceğini vurguladı.