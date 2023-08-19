Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı

Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı geldi. Uzmanlar, “Güneş kremi deyip geçmeyin, doğru kullanım önemli” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan kritik güneş kremi uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karaca Ural, güneş kremi seçimi ve doğru kullanımının çok önemli olduğunu dile getirdi.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

SPF değerinin güneş yanığından ve UV'ye bağlı diğer cilt hasarlarından koruma derecesini gösteren bir değer olduğunu vurgulayan Ural, “Kullanacağınız güneş kreminin SPF değeri en az 30 olmalıdır. Sadece UVB değil aynı zamanda UVA'ya karşı da etkili olmalıdır (PPA; PPD ve SPF+ şeklinde yazılır.) Suya dayanıklı olmalıdır. Yağlı ciltler için hafif ve mat, losyon formunda; kuru ciltler için ise daha yoğun nemlendirme sağlayacak özellikle olmalıdır. Cildin hassas, akneli, lekeli gibi olmasına göre kişinin özel durumuna uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır. 6 aydan büyük çocuklarda, bebeklerde, emzirenlerde, güneş kremine karşı alerjik reaksiyon geliştiren kişilerde mineral filtre içeriklerine sahip olmalıdır (6 aydan küçük bebeklerde güneş kremi önerilmez, onun yerine diğer güneşten korunma yöntemleri tercih edilmelidir.” şeklinde konuştu.

GÜNEŞİN ZARARLAR NELERDİR?

Güneş ışığı deri katmanlarını geçen ultraviyole (UVA ve UVB) içerir. Hem UV A hemde UV B ışını kırışıklıklara neden olan zararı dışında enfeksiyonlara karşı savunma sistemini zayıflatır. Yaşlanmaya bağlı deri bozuklukları ve kansere neden olur. UVB dış deri katmanlarını etkileyen ve yanıklara sebep olan asıl etkendir.

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