Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi

Editör: Erkavim Yıldırım

Mevsimsel alerjiler, polenler gibi belirli alerjenlerin neden olduğu semptomlar nisan-eylül ayları arasında görülür ve burun akıntısı ve kaşıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, göğüste sıkışıklık hissi gibi yaygın alerjik semptomların görüldüğü bir tablo ile karakterizedir.

Antihistaminik özellik taşıyan bazı biyoaktif bileşenler, alerjen ile karşılaşılan durumlarda açığa çıkan histamini baskılamaya yardımcı olur. Histaminin baskılanması, alerji kaynaklı oluşan iltihap, kaşıntı, ödem, hapşırık, burun akıntısı, nefes darlığı ve deri döküntülerinin daha hızlı bir şekilde giderilmesine destek olur. Yapılan pek çok bilimsel araştırmada, propolisin içeriğinde bulunan değerli fenolik ve flavonoidlerden özellikle kuersetinin ise doğal antihistaminik etkiye sahip olduğunu ifade edildi.

Uzmanı, “Propolis, mevsimsel alerji semptomlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Mevsimsel geçiş dönemlerinde sık görülen enfeksiyonlara karşı doğal olarak etkili” sözlerini kullandı.

ANADOLU PROPOLİSİ NEDİR?

"Pro (Ön) + Polis (koruyan)” kelimelerinden oluşan propolis, arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir. Arılar petek gözlerini propolis ile kaplar, sonra üzerine balını, yavrusunu, besinini koyar. Böylece arının ürettiği ürünler kovanda bozulmadan saklanır.

