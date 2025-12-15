Son dönemde küresel çapta yaygınlaşan ve bireylere "kontrollü bir alanda" eşyalara zarar vererek rahatlama imkanı sunan öfke kontrol odaları (veya ‘rage rooms’), psikoloji camiasında tartışma konusu oldu. Başlangıçta eğlence veya yeni bir deneyim olarak görülen bu merkezlerin, bazı kişiler tarafından bir duygusal boşaltım ve sakinleşme yöntemi olarak kabul edildiği belirtildi.

Uzmanlar, bu uygulamaların doğru amaçlarla ve gözetim altında kullanılmaması durumunda ciddi psikolojik zararlara yol açabileceği konusunda uyardı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Amerika Psikoloji Derneği (APA) üyesi ve duygusal düzenleme konusunda yetkinliğiyle tanınan Dr. Elizabeth Loftus, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Loftus, öfkeyi fiziksel bir eylemle dışa vurmanın, uzun vadede duygusal düzenleme becerilerini geliştirmediğini, hatta tam tersi etki oluşturduğunu ifade ederek, “Öfke patlaması anında nesneleri parçalamak, kısa süreli bir rahatlama hissi verse de, beynin agresif dürtüleri bir başa çıkma mekanizması olarak kaydetmesine neden olur. Bu, gelecekteki stres anlarında öfke tepkisini pekiştirir” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Brad Bushman ve ekibinin yaptığı, öfke ve agresif davranışlar üzerine odaklanan bir çalışma, agresif davranışları dışa vurmanın katarsis etkisi oluşturmadığını, aksine saldırganlık düzeyini artırdığını gözler önüne serdi. Bu çalışma, öfke odalarının temel mantığını sorgulayan önemli bulgulardan biri oldu.

Dr. Bushman, bulgularıyla ilgili, “Öfke anında fiziksel eyleme başvurmak, ‘yapılandırılmış bir ortamda’ bile olsa, beyni öfkeyi çözmek için etkili bir yol olduğuna ikna eder ve bu döngüyü kırılmaz hale getirir” diye konuştu.

YANLIŞ AMAÇLAR VE RİSKLER

Uzmanlar, öfke odalarının asıl tehlikesinin, bu mekanların "duygu düzenleme eğitimi" yerine, "agresyonu serbest bırakma kanalı" olarak görülmesinden kaynaklandığını belirtti.

İngiltere merkezli davranış bilimleri uzmanı Prof. Dr. David T. Suzuki, öfke odalarının bir terapi biçimi olmadığını, bunun yalnızca ticari bir girişim olduğunu vurguladı.

Prof. Suzuki, “Sağlıklı öfke yönetimi, duyguyu tanımayı, altta yatan nedenleri anlamayı ve uygun iletişim yöntemleriyle ifade etmeyi içerir. Kontrol odaları ise bu bilişsel süreçlerin tümünü atlayarak, kişiyi anlık dürtülerine teslim olmaya teşvik eder” açıklamasını yaptı.

Özellikle kronik öfke sorunları yaşayan veya dürtü kontrol bozukluğu olan bireyler için, bu odaların yanlış amaçla kullanılması, öfkeyi azaltmak yerine, bireyin öfke tepkisini normalleştirmesine ve hatta şiddet eğilimini artırmasına neden olabileceği belirtildi. Profesyonel gözetim olmadan, bu uygulamaların, kişiyi duygusal zorluklarla başa çıkmak için daha işlevsiz yöntemlere yönlendirme riski taşıdığı vurgulandı.