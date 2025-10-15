Artan yaşam maliyeti, emekli vatandaşların belini büküyor. Değişen nakit ihtiyaçları sebebiyle promosyon tekliflerini değerlendirmek isteyen emekliler bankaların bu kapsamda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Uzmanlar promosyon teklifinden yararlanan emeklileri sık yapılan hatalar konusunda uyarıyor.



Ekim ayı itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları 30 bin TL’ye kadar çıktı. Uzmanlar sözleşme detaylarını incelemeden imza atanlara yönelik uyarılarda bulunuyor.



Bankalar tarafından promosyon ödemesi karşılığında genellikle 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü talep ediyor. Emekli vatandaşlar bu sürenin dolmasını beklemeden başka bir bankaya geçmek isterse, aldığı promosyonun kalan kısmını faiziyle birlikte geri ödemek zorunda. Bu gerekçeyle uzmanlar sözleşmelerin mutlaka okunması gerektiğini vurguluyor. Dikkatsizlikler maddi kayıplarla sonuçlanabiliyor. Bunun dışında -Promosyonun ödeme tarihini kontrol etmemekte sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.