Son dönemlerde sıklıkla karşılaşılan bir dolandırıcılık yöntemi endişe yarattı. Uzmanlar tarafından en hızlı büyüyen siber tehdit olarak da nitelendirilen sistemde, QR kodlar aracılığıyla bankacılık bilgilerini çalmak amaçlanıyor.

“Quishing” olarak adlandırılan yöntemde, kullanıcının dikkatsizliği kötü sonuçlar doğurabiliyor. Dolandırıcılar bu yöntemde, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirmek için QR kodları kullanıyor.

Çek merkezli teknoloji şirketi ČMIS tarafından yapılan ilginç bir deney, QR kodlarını okuturken insanların herhangi bir çekince yaşamadığını ortaya koydu. Sosyal medyada gündeme taşınan olay endişeye neden oldu.

ČMIS CEO’su Václav Svátek, yöntemin tehlikelerini şöyle açıklıyor:

“Saldırganlar, parkmetreler, afişler veya reklam panoları gibi halka açık yerlere sahte QR kodları yapıştırarak kurbanları sahte ödeme sayfalarına yönlendiriyor. Ayrıca, e-postalara eklenen ve zararlı bir web sitesine yönlendiren PDF’lerin içine gömülmüş QR kodları da giderek yaygınlaşıyor.”