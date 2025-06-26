Uzmanlardan sıcak havaya karşı kritik tavsiye! İşte alınabilecek önlemler

Kaynak: DHA
Uzmanlardan sıcak havaya karşı kritik tavsiye! İşte alınabilecek önlemler

Sıcak havalarda sağlıklı beslenmenin önemine işaret eden diyetisyen Sena Nur Bubani, tavsiyelerde bulundu. Yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmasının gerektiğini söyleyen Bubani, kalorili içecekler yerine de yoğurt ve kefir gibi serinletici besinleri önerdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcak hava dalgası için uyarıda bulunmuştu. Hafta başından itibaren etkili olan sıcaklıklar, bugün ve yarın artarak devam edecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar, vatandaşları olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, öğünlerinde hafif ve serinletici beslenmenin peşine düştü.

YAĞLI YİYECEKLERDEN KAÇININ

Uzmanlar da risk grubuna dahil olanlar başta olmak üzere vatandaşlar için uyarılarda ve tavsiyelerde bulunuyor. Bağcılar Belediyesi'nde görevli diyetisyen Sena Nur Bubani de yaptığı açıklamada doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Sindirimi kolay besinler tüketilmesi gerektiğini söyleyen Bubani, "Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Zeytinyağlı sebze yemekleri ve meyvelerin tüketimi artırılmalıdır" dedi.

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SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI

İçecek tüketimine de değinen Bubani, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında beslenmede en önemli noktalardan bir tanesi olan su tüketiminin artırılması ihmal edilmemeli ve bol bol su içilmelidir. Bunun yanında yüksek kalorili içecekler yerine yoğurt ve kefir gibi serinletici besinler tüketilebilir."

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