Kış mevsiminin gelişiyle birlikte artış gösteren karbonmonoksit (CO) zehirlenmeleri, her yıl yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Uluslararası alanda yapılan bilimsel çalışmalar ve halk sağlığı uzmanlarının görüşleri, bu önlenebilir ölümlere karşı alınması gereken tedbirlerin kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz ve tatsız olması, onu son derece tehlikeli kılan ana faktör olarak belirlendi.

Vücuda girdiğinde kandaki oksijen taşıyan hemoglobini bloke eden bu gaz, hücrelerin oksijensiz kalarak hızla zarar görmesine yol açtı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL GÖRÜŞLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan son raporlarda, CO zehirlenmelerinin küresel çapta önde gelen kazara zehirlenme nedenlerinden biri olduğu vurgulandı.

DSÖ, fosil yakıt kullanılan ısıtma sistemlerinin ve bacalı cihazların doğru kurulmaması ve yetersiz havalandırmanın bu zehirlenmeleri tetiklediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Toksikoloji Uzmanı Dr. Alan P. Green, yaptığı açıklamada, zehirlenmenin belirtilerinin grip veya gıda zehirlenmesiyle kolaylıkla karıştırılabildiğine dikkat çekti.

Dr. Green, "Baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi hafif belirtiler hızla bilinç kaybına ve ölüme ilerleyebilir. Bu nedenle önleyici tedbirler hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki Imperial College London'dan Çevre Sağlığı Profesörü Dr. Sarah Jenkins, özellikle yoksul ve orta gelirli ülkelerde cihaz bakımının yetersizliğinin riskleri katladığını dile getirdi.

HAYAT KURTARAN ÜÇ KRİTİK UYARI

Uluslararası uzmanlar ve bilimsel otoriteler, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken ve "Hayat Üçgeni" olarak adlandırılan üç temel uyarıyı şöyle sıraladı:

1. Dedektör Kullanımı Esas Alındı

Uzmanlar, evlerde ve kapalı alanlarda Karbonmonoksit Dedektörü kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Alan P. Green, pille çalışan ve alarmı yüksek sesli olan dedektörlerin yatak odaları yakınlarına monte edilmesini tavsiye etti.

Dr. Alan P. Green, "Dedektör, sessiz katilin alarm sistemidir ve erken müdahale için tek şansımız olabilir" dedi.

2. Cihaz Bakımı ve Standartlara Uygunluk Vurgulandı

Profesör Sarah Jenkins, bacalı ısıtıcı, şofben ve ocak gibi gaz yayan tüm cihazların her yıl yetkili teknisyenler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bacaların ve havalandırma kanallarının tıkanıklık açısından düzenli olarak temizlenmesi gerektiği, cihazların ise mutlaka uluslararası güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı olması gerektiği vurgulandı.

3. Taze Hava Girişi ve Havalandırma Şart Oldu

En önemli önlemlerden biri olarak sürekli ve yeterli havalandırma işaret edildi.

Uzmanlar, hava soğuk olsa bile cihazların kullanıldığı odalarda taze hava girişini sağlayacak kadar pencere veya menfezin açık bırakılmasının şart olduğunu ifade etti.

Tamamen kapalı ortamlarda gaz birikiminin çok kısa sürede ölümcül seviyelere ulaştığı kaydedildi. Bu üç uyarıya harfiyen uyulması durumunda, karbonmonoksit kaynaklı ölümlerin önemli ölçüde azaltılabileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

Halk sağlığı otoriteleri, kış aylarında bu önlemlere uymayanların büyük bir risk altında olduğunu belirterek, tedbirli olunması yönünde son uyarısını yaptı.