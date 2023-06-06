Uzmanlardan tüketicilere gıda saklama uyarısı

İHA’nın haberine göre; Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla gıda hijyeni ve peynirin saklama şartları ile alakalı tüketicilere ikazlarda bulunan uzmanlar, besinlerin bozulmaması için doğru bir şekilde saklanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Gıda güvenliği, üretimden tüketime kadar tüm zincir süresince gıda kaynaklı riskleri önlemek ve gıdanın kalitesini korumak için gerekli tüm uygulamaları kapsayan bir genel kavram olarak tanımlanıyor. Üretim, sunum, tüketim gibi süreçlerde gıdalardaki kimyasal, fiziksel, biyolojik muhtemel tehlikeleri öngörerek engellemenin gıda güvenliği için önemli bir nokta olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla gıda güvenliğine sadece gıda firmalarının değil, tüm gıda işletmelerinin ve tüketicilerin gerekli önemi göstermesi gerektiği ifade ediliyor.

UZMANLAR GIDANIN NASIL SAKLANMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI

Uzmanlar ise güvenli adımlarla gıdaların saklanma koşullarının nasıl olması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Gıdaların bozulmaması için doğru bir şekilde saklanmasının önemli olduğu belirtiliyor. Özellikle uygun olmayan pişirme ve saklama koşulları enfeksiyon riski, akut bağırsak enfeksiyonu gibi riskli sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini belirten uzmanlar, sağlığı riske atmadan güvenli ve basit kurallar ile gıdaları korumanın mümkün olduğunu belirtiyor. Gıdaları taze ve güvenilir bir şekilde korumak için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu ifade eden uzmanlar, "buzdolabında tutulan yiyecek ve içeceklerde de özenli olunması gerekir. Bütün gıdalar buzdolabında saklanmamalıdır. Örneğin, kuru gıdalar, konserveler; güneş ışığı görmeyen, nemli olmayan serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir. Üzerinde toprak kalıntısı bulunan yeşil sebzeler, buzdolaplarına birçok zararlı bakteriyi de beraberinde taşır. Bu nedenle sebzelerin yıkanıp doğranarak saklama kaplarına alınması ve kısa sürede tüketmek koşuluyla korunması daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

"PEYNİR BUZDOLABI ISISINDA KORUNMALIDIR"

Hastalık yapıcı mikroorganizmaların kolayca üreyebildiği süt, peynir, dondurma, yumurta, et, tavuk, balık gibi besinlerin saklanmasında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ise, “Ürünler buzdolabına açık bir şekilde konulmamalıdır. Peynirin marketlerde mutlaka buzdolabında ya da soğutucuda olması, buzdolabı sıcaklığının artı 2 ile artı 4 derece arasında olduğunun kontrol edilmesi, soğutucu dışında sergilenen ürünlerin alınmaması, peynirin alışverişin sonuna doğru alınması, soğuk zincirin kırılmaması, mümkünse ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda alınması önemlidir. Sofrada, tezgahta bekletilmiş peynir, ambalajı içindeki buzdolabındaki peynirin içine tekrar katılmamalıdır. Ayrı bir kap ile saklanmalıdır. Eğer peynir ambalajından çıkarıldıysa cam saklama kaplarında kapalı bir şekilde korunmalıdır. Peynirler, buzdolabında mutlaka kahvaltılık bölümü olan kapaklı kısımlara yerleştirilmelidir. Peynir buzdolabı ısısında korunmalıdır. Yani artı 2 ile artı 4 derecede korunmalıdır. Oysa normal oda sıcaklığı artı 20 ile artı 22 derece civarındadır” şeklinde konuştu.

Bu arada Anadolu gelenekleri içinde yer alan uygulama da ise, çabuk bozulan süt ürünlerinde, ürünün yanına bırakılan birkaç tane çörek otu ile ürün ömrünü iki katına kadar uzatma imkanı sağlanıyordu.