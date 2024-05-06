Uzmanlardan yaz ayları için uyarı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, havalar ısınmaya başladı. Zaman zaman günler, kışı aratmayacak kadar serin geçse de yakın bir zamanda sıcaklıklar bunaltıcı derecede artacak.
Birleşik Krallık Yüksek Sağlık Otoritesi NHS, yaz aylarında yaşanacak olan kavurucu sıcaklar hakkında 4 sağlık uyarısı yaptı.
Birleşik Krallık Yüksek Sağlık Otoritesi’nin yaptığı ilk sağlık uyarısı, güneşin en tepede bulunduğu öğlen saatlerinde, muhakkak gölgede durulması gerektiği.
Eğer uzun süre güneşte kalmak mecburiyse mutlaka güneş kremi sürülmeli.
Yaz aylarına uygun, açık renk kıyafetler tercih edilmeli.
Yaz aylarında susuz kalmadığınızdan emin olun ve susuz kalmanın vücudunuzun ısısını düzgün bir şekilde ayarlamasını zorlaştırdığını unutmayın.
Dikkat edilmesi gereken başka noktalar ise, ağır ve yağlı yemeklerin fazla tüketilmemesi gerektiği çünkü yaz aylarında ağır yemekler, rahatsızlık hissine yol açabilir.
Eğer, dışarıda egzersiz yapmayı tercih ediyorsanız, akşamüzeri gibi serin saatleri tercih edin.