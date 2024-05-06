Uzmanlardan yaz ayları için uyarı

Uzmanlardan yaz ayları için uyarı
Kaynak: Cumhuriyet
Soğuk kış günlerinin ardından havaların ısınmasıyla birlikte, günlerin çoğunu dışarıda geçirmek isteyebilirsiniz. Fakat uzmanlara göre, bazı kritik saatlerde kesinlikle dışarıda bulunmamalısınız. İşte detaylar…
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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 1

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, havalar ısınmaya başladı. Zaman zaman günler, kışı aratmayacak kadar serin geçse de yakın bir zamanda sıcaklıklar bunaltıcı derecede artacak.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 2

Birleşik Krallık Yüksek Sağlık Otoritesi NHS, yaz aylarında yaşanacak olan kavurucu sıcaklar hakkında 4 sağlık uyarısı yaptı.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 3

Birleşik Krallık Yüksek Sağlık Otoritesi’nin yaptığı ilk sağlık uyarısı, güneşin en tepede bulunduğu öğlen saatlerinde, muhakkak gölgede durulması gerektiği.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 4

Eğer uzun süre güneşte kalmak mecburiyse mutlaka güneş kremi sürülmeli.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 5

Yaz aylarına uygun, açık renk kıyafetler tercih edilmeli.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 6

Yaz aylarında susuz kalmadığınızdan emin olun ve susuz kalmanın vücudunuzun ısısını düzgün bir şekilde ayarlamasını zorlaştırdığını unutmayın.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 7

Dikkat edilmesi gereken başka noktalar ise, ağır ve yağlı yemeklerin fazla tüketilmemesi gerektiği çünkü yaz aylarında ağır yemekler, rahatsızlık hissine yol açabilir.

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Uzmanlardan yaz ayları için uyarı 8

Eğer, dışarıda egzersiz yapmayı tercih ediyorsanız, akşamüzeri gibi serin saatleri tercih edin.

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