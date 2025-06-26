Uzmanlardan yaz için varis uyarıları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, sadece bunaltıcı bir his yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda damar sağlığını da olumsuz etkiledi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sıcak havanın toplardamarlarda genişlemeye yol açarak varis oluşumunu tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, sıcak havalarda varis şikayetlerinin belirgin bir şekilde arttığını vurgularken, alınabilecek basit ama etkili önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini belirtti.

Varis, toplardamar kapakçıklarının işlevini yitirmesi sonucu kanın geriye doğru akması ve damar duvarlarının genişlemesiyle ortaya çıkan bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlandı. Özellikle bacaklarda görülen bu durum, uzun süre ayakta kalmak, obezite ve genetik yatkınlık gibi faktörlerle daha da kötüleşebiliyor.

Uzmanlar, sıcak havanın damarları genişletici etkisiyle varislerin daha belirgin hale geldiğini ve bu durumun ağrı, şişlik, kramplar gibi şikayetleri artırdığını ifade ederek, “Yaz aylarında vücudun serin kalması için damarlar genişler, ancak bu durum varisli damarların daha fazla görünür olmasına ve şikayetlerin artmasına neden olabilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da sıcak havanın varis üzerindeki etkisini destekledi.

İngiltere’de yayımlanan bir çalışmada, sıcak hava dalgalarının damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri incelendi.

Araştırma, yüksek sıcaklıkların damar elastikiyetini azalttığını ve kan dolaşımını zorlaştırarak varis oluşum riskini artırdığını gösterdi.

Journal of Vascular Surgery dergisinde yayımlanan bir makalede, sıcak havalarda kanın damarlarda birikme eğiliminin arttığı ve bunun özellikle varis hastalarında semptomları kötüleştirdiği belirtildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten vasküler cerrah Dr. Thomas Maldonado, sıcak havalarda varis hastalarının daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yaz aylarında artan sıcaklıklar, kan dolaşımını yavaşlatarak damarların genişlemesine neden olur. Bu durum, özellikle varise yatkın bireylerde ciddi şikayetlere yol açabilir” dedi.

Maldonado, güneş ışınlarının ciltteki kolajeni parçalayarak damarların zayıflamasına katkıda bulunabileceğini ekledi.

Uzmanlar, sıcak havalarda varis riskini azaltmak için bir dizi pratik öneri sundu. Uzmanlar, varis hastalarının yaz aylarında düzenli egzersiz yaparak kan dolaşımını desteklemelerini önererek, “A harfi egzersizi gibi basit hareketler, bacak kaslarını çalıştırarak kanın toplardamarlarda birikmesini önleyebilir” dedi. Uzmanlar, bol su içmenin, hafif giysiler giymenin ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçınmanın önemine dikkat çekti.

UZMANLAR İSE; ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Serin kalmaya özen gösterin: Sıcak havalarda gölgede kalmaya çalışın ve klimalı ortamlarda vakit geçirin.

Kompresyon çorapları kullanın: Hafif basınç uygulayan çoraplar, kan dolaşımını destekleyerek varis şikayetlerini azaltabilir.

Bacaklarınızı dinlendirin: Gün içinde bacaklarınızı kalp seviyesinin üzerine kaldırarak dinlendirin.

Güneşten korunun: Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, ciltteki damarları zayıflatabilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Varis, her yaş grubunu etkileyebilse de bazı gruplar daha yüksek risk taşıyor. Kadınlarda hormonal değişiklikler, hamilelik ve menopoz dönemlerinde varis oluşumu daha sık görüldü. Ayrıca, genetik yatkınlığı olanlar, uzun süre ayakta çalışanlar (öğretmenler, kuaförler, hemşireler gibi) ve obezite sorunu yaşayanlar risk grubunda yer aldı.

Dr. Maldonado, “Eğer ailede varis öyküsü varsa, sıcak havalarda belirtilere karşı daha dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE VARİS İLİŞKİSİ

İklim değişikliğinin artan sıcaklıklarla birlikte varis gibi dolaşım sorunlarını daha da kötüleştirebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık ve yoğun yaşanıyor. Bu durum, özellikle yaz aylarında varis hastalarının yaşam kalitesini olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Sıcak havaların gölgesinde varis şikayetlerinden korunmak için uzmanların önerilerine kulak vermek büyük önem taşıyor. Bol su tüketimi, düzenli egzersiz ve uygun giysilerle yaz aylarını daha sağlıklı geçirmek mümkün.