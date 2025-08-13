Uzmanlardan yaz ve varis uyarıları

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, sadece bunaltıcı bir his yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda damar sağlığını ciddi şekilde etkileyerek varis şikayetlerini artırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, yüksek sıcaklıkların toplardamarlarda genişlemeye yol açarak varis oluşumunu tetiklediğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak havalarda basit ama etkili önlemlerle bu sorunu hafifletebileceğini vurguladı.

SICAKLIK VE VARİS İLİŞKİSİ: BİLİM NE DİYOR?

Varis, toplardamar kapakçıklarının işlevini yitirmesi sonucu kanın geriye doğru akması ve damar duvarlarının genişlemesiyle ortaya çıkan bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlandı.

Sıcak havalarda damarların genişlemesi, bu durumu daha da kötüleştirdi. İngiltere’de yayımlanan bir çalışmada, sıcak hava dalgalarının damar elastikiyetini azalttığı ve kan dolaşımını zorlaştırarak varis riskini artırdığı belirtildi.

Journal of Vascular Surgery dergisinde yer alan bir makale, yüksek sıcaklıkların kanın damarlarda birikme eğilimini artırdığını ve bu durumun varis hastalarında ağrı, şişlik ve krampları şiddetlendirdiğini ortaya koydu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten vasküler cerrah Dr. Thomas Maldonado, sıcak havalarda damar sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Yaz aylarında artan sıcaklıklar, kan dolaşımını yavaşlatarak damarların genişlemesine neden olur. Bu, özellikle varise yatkın bireylerde ciddi şikayetlere yol açabilir. Güneş ışınları, ciltteki kolajeni parçalayarak damarların zayıflamasına da katkıda bulunabilir”

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanşar, yaz sıcaklarının varis hastaları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, alınabilecek pratik önlemleri sıraladı:

“Bol su içmek, hafif egzersizler yapmak ve varis çorapları kullanmak, şikayetleri azaltmada etkili. Ayrıca, bacakları kalp seviyesinin üzerinde tutarak dinlendirmek, kan dolaşımını destekler”

Uzmanların önerdiği 10 altın tavsiye arasında şunlar yer aldı:

Bol su tüketin: Dehidrasyon, kanın koyulaşmasına ve pıhtı riskinin artmasına neden olabilir.

Hafif egzersiz yapın: Yüzme, yürüyüş veya bisiklet gibi aktiviteler, serin saatlerde yapıldığında dolaşımı iyileştirir.

Varis çorabı kullanın: Doğru basınç ve beden seçimiyle, kan akışını destekleyen kademeli basınçlı çoraplar tercih edilmeli.

Güneşten korunun: Uzun süre güneşe maruz kalmak, damarları zayıflatabilir.

Rahat kıyafetler giyin: Dar giysiler yerine bol ve nefes alan kumaşlar seçilmeli.

Uzmanlar, özellikle uzun süre ayakta çalışanlar ve seyahat edenler için ek uyarılarda bulundu:

“Uzun süre hareketsiz kalmak, sıcak havalarda varis şikayetlerini artırabilir. Serin ortamlarda dinlenmek ve bacakları yüksekte tutmak büyük fark oluşturur”

KİMLER RİSK ALTINDA?

Varis, her yaş grubunu etkileyebilse de bazı gruplar daha yüksek risk taşıyor. Kadınlarda hormonal değişiklikler, hamilelik ve menopoz dönemlerinde varis oluşumu daha sık görüldü.

Genetik yatkınlığı olanlar, öğretmenler, hemşireler, kuaförler gibi uzun süre ayakta çalışanlar ve obezite sorunu yaşayanlar da risk grubunda.

Dr. Maldonado, “Ailede varis öyküsü varsa, sıcak havalarda belirtilere karşı daha dikkatli olunmalı” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE VARİS: YENİ BİR TEHDİT

İklim değişikliği, artan sıcaklıklarla birlikte varis gibi dolaşım sorunlarını daha da kötüleştirebildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, son yıllarda sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun yaşanıyor. Bu durum, varis hastalarının yaşam kalitesini olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

YAZ AYLARINDA VARİS TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Yaz aylarında varis tedavisi, modern yöntemlerle güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Lazerle varis tedavisi ve skleroterapi gibi minimal invaziv yöntemler, hızlı iyileşme süreleriyle yaz aylarında da tercih edilebiliyor. Ancak, tedavi sonrası güneş ışınlarından korunmak kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, “Güneşe maruz kalmamak ve varis çorabı kullanmak, tedavinin başarısını artırır” diyerek hastaları uyardı.

BİLİNÇLİ ADIMLARLA SAĞLIKLI YAZ

Yaz sıcaklarının damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, doğru önlemlerle en aza indirilebildi.

Bol su tüketimi, düzenli egzersiz, uygun kıyafet seçimi ve uzman önerilerine uyum, varis şikayetlerini hafifletmek için etkili yollar sundu.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, bilimsel veriler bu önlemlerin önemini destekledi.