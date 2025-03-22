Üzüm bağlarını don vurdu

Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarını zirai don vurdu. Önceki gün ve bu gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesi ile üzüm bağları, zirai don nedeniyle zarar gördü. Gülpınar, Soğanlı, Kemaliye, Kavaklıdere, Alhan, Çağlayan, Piyadeler, Yeniköy mahallelerinde bağların hemen hemen tümü dondan etkilendi. Bazı bağlarda buz sarkıtları oluştu.

'BAZI BÖLGELERİMİZDE ZARAR YÜZDE 100'

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 bin dekar alanda yüzde 100'e varan bir zararın olduğunu belirten Demir, "Bu sefer bir zirai don afetiyle karşı karşıyayız. İlçemizde her yıl bu tip farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şu anda Gürsu Mahallesi'ndeyiz. Gürsu'da yüzde 70-80 zarar var. Bazı bölgelerimizde bu zarar yüzde 100'e kadar çıkıyor.

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Tabii yüzde 30, yüzde 40 zarar gören yerler de var. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde 50'sini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afetler yaşamaması, böyle afetlerden zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.

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'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Üzüm üreticilerden Kenan Yıldırım ise "Yaşanan don olayında sigorta yaptırmayan kesim olarak şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Devlet büyüklerimizin konuya bir el atmasını istiyoruz. Yüzde 100'e varan zarar var. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz.

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Bana ait arazide zarar yüzde 100" diye konuştu. Üreticilerden Ali Dursun da "Ekonomik koşullarımdan dolayı sigorta yaptıramadık. Bazı bölgelerde zarar çok büyük" dedi.

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