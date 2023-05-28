Üzüm Çekirdeği yağının yararları nelerdir

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Vücut için güçlü bir antioksidan olan üzüm; yalnızca gıda olarak değil aynı zamanda kozmetik malzeme olarak da kullanılır. Özellikle çekirdeğindeki faydalardan cildimizin yararlanması için olgunlaşmış üzümlerden yapılan üzüm çekirdeği yağından destek alabilirsiniz. Peki, üzüm çekirdeği yağı nasıl yapılır ve cilde faydaları nelerdir?

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI NE İŞE YARAR?



Tohumların soğuk pres tekniği ile sıkılmasıyla elde edilen üzüm çekirdeği yağı cilde faydaları bakımından oldukça etkilidir. Tarih boyunca şifa beklentisiyle kullanılan üzüm çekirdeği ve üzüm çekirdeği yağı çiğ olarak soğuk yemeklere ekleyerek de tüketebileceği gibi cilt maskeleri karışımlarına ilave edilerek cilde uygulanabilir.

Öncelikle siyah üzümler toplanır ve çekirdeklerinden ayrılır; ardından pres yöntemi ile yağı çıkarılır. Bu noktadan sonra hem cilde, hem saçlara hem de genel vücut sağlığına fayda sağlamak için hazır olur.

CİLDE FAYDALARI



Pek çok kozmetik ürünün içeriğinde kullanılan üzüm çekirdeği düzenli kullanılması halinde özellikle cilt yüzeyinde, olumlu etkiler bırakır.

Üzüm çekirdeği yağı cilde faydaları içinde akne ve sivilcelerin azalması da kayda değer olumlu bir etki olarak sayılabilir.

Üzüm çekirdeği yağı faydaları arasında cildi ve nem oranını beslemesi özelliği öne çıkar.

Güneş lekeleri, bölgesel kızarıklıklar ve güneş lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.

Cilt üzerindeki tahrişleri azaltarak, cildinizi yatıştırır ve rahatlatır.

Göz altı morlukları ve koyulaşmalarının önüne geçer, böylece cilde canlı ve aydınlık bir görünüm kazandırır.

Üzüm çekirdeği yağı kullananlar yüz kremi, yağ ve bunun gibi bakım ürünleri ile genel sağlıklarına fayda sağlar. Doğal içeriği sayesinde her cilt tipinde kullanılabilen üzüm çekirdeği yağı vücudun ihtiyaç duyduğu bölgelere birkaç damla şeklinde uygulanabilir.

Bazı peeling ürünlerinin içinde de üzüm çekirdeği yağı olduğunu görebilirsiniz. Bu tip ürünleri kullanım tavsiyesine ve önerilen sıklığa uygun olarak uygulamanızı öneririz. Eğer serum şeklindeki yağlardan kullanacaksanız maksimum fayda için yatmadan hemen önce işlem yapabilirsiniz.