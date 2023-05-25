Üzüm çekirdeğinin az bilinmeyen yararları

Üzüm çekirdeği vücudu, iç ve dış kaynaklı serbest oksijen radikallerinden ve diğer radikallerden koruyor. Üzüm çekirdeği özütü flavonoid denilen vitamin benzeri grupta, oligomerik protoantosiyanidin maddelerini içeriyor.



Siyah Üzüm çekirdeğinin antioksidan özellikleri, antioksidan vitaminler olan C vitamininden 20 kat ve E vitamininden ise 50 kat daha fazla. İşte üzüm çekirdeğinin yararları:

Damar sertliğini önler

Derimizin temel taşı olan “kollajeni” sağlamlaştırır bu nedenle deri sarkması dolayısı ile yüz kırışıklığına karşı çok etkilidir.

Romatizma, Allerji, iltihabi eklem romatizma ağrılarına karşı çok etkilidir.

Gözü maküler dejenerasyon ve kataraktan korur.

Damarları sağlamlaştırır, bu nedenle diabetli ve varisli kişilere son derece yararlıdır.

Hipertansiyon, kalp krizi ve felç olasılığını en aza indirir.

DNA bozulmasını önleyerek, Kanser riskini en aza indirir.



Siyah üzüm yerken mutlaka çiğneyerek yutulmalı…