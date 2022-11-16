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Kanseri önlüyor. Kalbi besliyor. Sakın çöpe atmayın

Çokça tüketilen meyvelerden biri olan üzümün çekirdeğinin faydaları bulunuyor.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:31
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Üzüm çekirdeğinin faydalarını say say bitmez. Kanseri önlüyor

Kanseri önlüyor. Kalbi besliyor. Sakın çöpe atmayın
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Üzüm çekirdeğinin faydalarını duyan saklamaya başladı. Kanserin hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi birçok hastalığa faydası var.

İŞTE FAYDALARI

KALBİ BESLER

Üzüm çekirdeği, en güçlü doğal antioksidan olarak nitelendirilen ‘proanthocyanidin’ içeriyor. Bu sayede iyi kolesterolün (HDL) yükselmesine ve kötü kolesterolün (LDL) azalmasına katkıda bulunuyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kilonuza göre günde 150-300 mg üzüm çekirdeği tüketebilirsiniz.

Siyah üzüm çekirdeğinin kan şekerini dengeleme görevi sayesinde, kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz.

KANSERİ ÖNLER

Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır. Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engellemek ve kansere karşı doğal bir önlem almak için üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI

Üzüm çekirdeği saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarına kuvvet verir. Bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.

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