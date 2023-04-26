Üzüm Suyu kalp dostu

Prof. Dr. Asuman Kaftan, “Şarabın kalbe yararlı olduğu yönündeki değerlendirmeler yanlış.” dedi ve doğru olanı açıkladı…

Üzüm Suyu kalp dostu

Prof. Dr., AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp sağlığı için alkol ve sigara gibi alışkanlıkların kesinlikle bırakılması gerektiğini ifade etti. Kalp sağlığını konu alan bazı yazılarda alkolün belirli ölçülerde tüketildiğinde yarar sağladığı yönünde değerlendirmelere rastlandığını vurgulayan Kaftan, “Şarabın kalbe faydalı olduğu yönündeki değerlendirmeler yanlış. Kalp damar hastalıklarından koruyucu etkiye sahip olan şarap değil, üzüm suyu” dedi.

Kaftan sözlerine şunları ekledi:

“Bu madde faydalı kolesterolde de olumlu etkiye sahip. ‘Şarap için’ diye önermek çok doğru değil çünkü fayda alkolden değil. Onun yerine, çekirdekli kırmızı üzüm tüketilmesi önerilmeli. Koyu renkli meyveler tüketilebilir. Ama alkolü kesinlikle önermiyoruz. Sigara kullanımı toplumumuzda oldukça yaygın. Kapalı yerlerde sigara kullanımının yasaklanmasının ardından bir miktar azalma oldu ama özellikle genç nesil bu alışkanlıklarını sürdürüyor. Sigarayla kronik damar hastalıklarına zemin hazırlıyoruz. Yüksek tansiyonun kontrolünü güçleştiriyoruz. Akciğer hastalıklarına, kanser türü hastalıklara zemin hazırlıyoruz. Bu hastalıklardan korunmak için sigara kullanımını sıfıra indirmemiz ve sigara içilen ortamda bile bulunmamamız gerekiyor.”

AA

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