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Üzüm toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Rize'de bir evin bahçesinde bulunan üzüm asmasının olduğu ağaca çıkan şahıs, bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olayda düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:09
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Üzüm toplamak için çıktığı asmadan düşerek hayatını kaybetti

Üzüm toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
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Rize'nin İyidere ilçesinde üzüm toplamak için ağaca çıktığı sırada düşen 62 yaşındaki Şadan Mete yaşamını yitirdi.

Olay ilçenin Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan üzüm asmasının sarılı olduğu ağaca tırmanan Şadan Mete, bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağaçtan düştüğünü gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Mete’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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