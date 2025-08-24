Üzüm üreticilerinin derdini dinleyen CHP'li Bakırlıoğlu'ndan algı operasyonu çıkışı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da üzüm üreticileriyle buluşarak artan maliyetler karşısında ezilen ve enflasyondan en çok etkilendiklerini belirten çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bakırlıoğlu TARİŞ'in açıkladığı fiyatlara, "Geçen sene 7 numara üzüm için 100 TL fiyat açıkladılar. Bu sene 9 numara üzüm için 120 TL açıkladılar. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Burada kelime oyunu, algı operasyonu var" tepkisini gösterdi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'da üzüm üreticileriyle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi. Çiftçilerin maliyetler karşısında ezildiğini vurgulayan üreticiler, "Enflasyonu dibine kadar yaşayan biziz" diyerek isyan etti.

Üreticiler, ilaç, gübre mazot ve elektrik maliyetlerindeki fahiş artışa dikkat çekerek, dekar başına alınan ürünün ciddi şekilde düştüğünü anlattı. Geçen yıl 55–60 ton üzüm alınan bağdan bu yıl yalnızca 2 ton ürün alabildiklerini söyleyen çiftçiler, tarımsal sulama faturalarının 30 bin ila 90 bin TL arasında geldiğini belirtti.

Bir üretici, "Bağıma TARSİM yüzde 99 zarar verdi. Mahsul yok. Ona rağmen açıklanan fiyatlar hangi vicdana sığar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KELİME OYUNU İLE ALGI OPERASYONU"

Bakırlıoğlu ise TARİŞ'in açıkladığı fiyatlara, "Geçen sene 7 numara üzüm için 100 TL fiyat açıkladılar. Bu sene 9 numara üzüm için 120 TL açıkladılar. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Burada kelime oyunu, algı operasyonu var" tepkisini gösterdi.

Bakırlıoğlu, maliyetlerin katlanmasına rağmen üzüm fiyatlarının aynı kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene üzüm 3 dolar diyorlar. Geçen sene 2 dolardı. Ama çiftçi para kazanamıyor. Çünkü maliyetler olağanüstü arttı. Nisan ayında don felaketi yaşandı, rekolte kaybı var. Buna rağmen 120 TL fiyat akıl alacak gibi değil. En az 150 TL olmalıydı ki çiftçi biraz nefes alsın…"

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM MALİYETİ NEDEN YÜKSEK?"

Bakırlıoğlu, hükümetin dünya fiyatlarını bahane ettiğini belirterek, "Özbekistan ve İran'daki üreticilerle rekabet edemiyoruz diyorlar. Peki onların maliyeti neden düşük, bizde neden yüksek? Türkiye'de enflasyon var diyemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Üreticiler ise hükümete seslenerek, bankalara olan borçlarının faizsiz ertelenmesini ve tarımsal üretime destek verilmesini talep etti.