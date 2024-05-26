Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı nedir?

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Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı nedir?

Üzüm üzüme baka baka kararır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Üzüm üzüme baka baka kararır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanlar birbirlerinden etkilenirler ve çevrelerindeki insanların davranışlarını ve alışkanlıklarını öğrenerek benimserler.

Özellikle sıkı vakit geçirilen kişilerin etkisi altında kalarak kendi davranış ve düşüncelerini şekillendirirler. İnsanlar, kiminle zaman geçirdiklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgular.

ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ege'yle arkadaşlığını sürdürürsen kötü alışkanlıklar edineceğini sana yıllar önce söyledim bunu önceden görmek için kahin olmaya gerek yok üzüm üzüme baka baka kararır."

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