Üzüm yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Üzüm, serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir, bu da hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur.
Üzüm, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan resveratrol gibi bileşikler içerir. Bu da üzüm tüketildiğinde vücuttaki kan basıncını düşürür ve damar sağlığını korur.
Üzümde bulunan doğal şekerler ve lif, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.
Yüksek lif içeriği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.
Üzüm, C vitamini ve diğer vitaminler açısından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirdiği anlamına gelir.
Üzümdeki antioksidanlar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruyucu bir besindir.
Üzümdeki antioksidan ve vitaminler, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Üzüm, beyin sağlığını destekleyen polifenoller içerir, bu da hafıza ve bilişsel fonksiyonları iyileştirir.
Düşük kalorili ve yüksek lifli yapısı ile üzüm, sağlıklı dietlere büyük ölçüde yardımcı olur.
Üzüm, anti-enflamatuar özelliklere sahip polifenoller içerir, bu da kronik hastalık riskini azaltıcı özellikte olduğu anlamına gelir.
Üzüm, doğal şekerler açısından zengindir, bu nedenle aşırı tüketimi kan şekerini hızlıca yükseltir.
Bazı insanlar üzüm veya üzüm ürünlerine karşı alerjik reaksiyon gösterebilir.
Aşırı üzüm tüketimi, hassas bağırsaklara sahip kişilerde gaz, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.
Yüksek miktarda tüketilen üzüm, böbrek taşı riskini artırır. Çünkü üzüm oksalat içerir.
Özellikle kuru üzüm, taze üzüme göre daha yüksek kalorili olduğundan kilo alımına neden olur.
Enerji verici atıştırmalık olarak kuru üzüm tercih edilebilir, ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
Üzüm, en faydalı haliyle taze olarak tüketilmelidir. Salatalarda, yoğurtla veya tek başına atıştırmalık olarak yenebilir.
Üzüm suyu, vitamin ve mineral almak için iyi bir seçenektir, ancak şeker ilavesiz olanları tercih edilmelidir.
Antioksidan açısından zengin olan üzüm çekirdeği ekstresi, takviye olarak kullanılabilir.
Çocuklar, yetişkinler, yaşlılar ve sporcular dahil herkes üzümün faydalarından yararlanabilir. Ancak diyabet hastaları ve böbrek taşı riski taşıyan kişiler tüketim miktarına dikkat etmelidir.