Üzümlü’de 60 bin kuzu küpelenecek

Erzincan genelinde kuzu doğumları sürerken aynı zamanda doğan tüm kuzular küpeleniyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yeni doğan kuzulara yönelik küpeleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık ekipleri ilçeye bağlı köy ve mahallelerde yeni doğan kuzularda küpeleme çalışmalarını başlattı.

69 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bu sezon 60 binin üzerinde kuzunun doğması bekleniyor. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, ilçe genelinde bakanlık talimatları doğrultusunda küçükbaş hayvanlarda küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzu ve oğlaklarda doğumdan itibaren 6 ay içerisinde, eğer hayvanlar işletmeden ayrılacaksa da ayrılmadan önce mutlaka küpe takılması gerekiyor. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yayla çıkışı öncesinde küpeleme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.