Uzun bir aradan sonra Meral Akşener nerede ortaya çıktı

Kurultaydan sonra Sapanca’da çiftlik evine yerleştiği ve telefon numarasını da değiştirdiği iddia edilen İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ortaya çıktı.

Akşener, uzun yıllar Özel Kalemi olarak yanında görev yapan Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenaze törenine İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte katıldı.

İkili isme, İYİ Parti’nin 31 Mart’ta Ordu’dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği sonrasında seçimi kazanamayınca Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Enver Yılmaz eşlik etti.