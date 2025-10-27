75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastanede tedaviye alınmıştı.

VERDİĞİ KİLOLARLA ÜZMÜŞTÜ

Aylarca hastanede kalan ve sonrasında yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini hayli bir üzmüştü. Usta oyuncu, en son 4 ay önce tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde görüntülenmiş, verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam sinemasının efsane ismi, geçtiğimiz günlerde bir balıkçıda keyifli anlar yaşarken görüntülendi. Yüzünün güldüğü görülen sanatçının, ekstra kilo kaybı yaşamadığı dikkat çekti.