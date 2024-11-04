Polisin şüphesi cinayeti önledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisin şüphesi cinayeti önledi

Adana’da montunun içine koyduğu uzun namlulu silahla, silahlı saldırı düzenlemeyi planlayan şüpheli polis timlerinin kovalamacısı sonrası yakalandı.

Adana'da motosikletli iki şüpheli uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmeye gittiği sırada yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 31 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. İddiaya göre, H.H. (30) montunun içine koyduğu uzun namlulu silahla arkadaşı M.M.E. (26) idaresinde motosikletle silahlı saldırı düzenlemeye gitti. Bu sırada asayiş şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri amirliği ekipleri, şahıslardan şüphelenip durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yunus polisleri, motosikletli her iki şüpheliyi yakalarken uzun namlulu silah ele geçirdi.

Şüpheliler gasp büro amirliğine teslim edildi. Silahlı saldırı yapacağı öne görülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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