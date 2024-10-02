Uzun namlulu silahlarla sokağa inen 12 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Uzun namlulu silahlarla sokağa inen 12 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit eden 12 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te, uzun namlulu silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit eden 12 şahıs, özel harekat operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir grup, sosyal medyada yayılan görüntülerle tehditler savurmuştu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri bir fabrikada kıstırarak yakaladı; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özel harekat destekli operasyonda, daha önce örgütlü şekilde çeşitli suçlar işleyen 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

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