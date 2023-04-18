Uzun öksürük ne kadar sürürse tehlikeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Önal, ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin veremli olduğunu belirterek, “Tüberkülozda klinik tablo oldukça sinsidir. Şikâyetler çoğunlukla hafif başlangıçlı ve yavaş seyirlidir. Bu nedenle doktora başvuru çoğu hastada gecikmekte, hastalık ilerlemekte ve bulaş devam etmekte. 3 haftadan uzun süren ve tedaviye yanıt vermeyen öksürük tüberküloz hastalığı için önemli bir belirtidir” şeklindee konuştu.Dr. Mine Önal, tüberküloz (verem) hastalığının hemen hemen tüm organlarda hastalık yapabilse de en sık akciğer tüberkülozuna neden olan bulaşıcı bir hastalık olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

“Tüberküloz hastalarının tanı, tedavi ve takiplerinde gecikmeler ve ciddi aksamalar yaşanabilmektedir. Tüberküloz hastalığının etkeni, Mycobacterium tuberculosis adlı bir basildir (bakterilerin ince uzun çomak biçiminde olan türüne verilen ad). Tüberküloz hasta insanlardan, nefesle, öksürme, hapşırma ve konuşmayla ortama yayılan basilin solunum yoluyla alınması sonucu bulaşır. Basiller havada saatlerce asılı kalabilir. Bu basilleri alan kişilerin bir kısmında kısa sürede hastalık ortaya çıkarken, diğerlerinde ise basiller hastalık oluşturmadan, uyur durumda akciğerde yıllarca varlığını sürdürebilir ve vücut direncinin düştüğü durumlarda hastalık oluşabilir”

SİNSİ KLİNİK BİR TABLO



Ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin tüberküloz ile enfekte olduğu hatırlatan Önal, bu kişilerin vücutlarında uyur durumda tüberküloz basillerini taşıdığını tahmin ettiğini söyledi ve şunları açıkladı:

“Hastalığın gelişme riski, basille karşılaştıktan sonraki ilk 2 yıl içinde en fazladır. Özellikle şeker hastalığı, kanser, kronik böbrek hastalığı, organ nakli gibi vücut direncini düşüren hastalığı olan, ağır beslenme bozukluğu ve düşük vücut ağırlığı olan ve uzun süreli bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanan bireylerde, yaşlılarda ve 5 yaş altı çocuklarda tüberküloza yakalanma riski yüksektir. Tüberküloz ile enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 10’u, yaşamlarının bir döneminde tüberküloz hastası olacaklardır.

Şikâyetler çoğunlukla hafif başlangıçlı ve yavaş seyirlidir. Bu nedenle doktora başvuru çoğu hastada gecikmekte, hastalık ilerlemekte ve bulaş devam etmektedir. 3 haftadan uzun süren ve tedaviye yanıt vermeyen öksürük tüberküloz hastalığı için önemli bir belirtidir. Balgam çıkarma kan tükürme, göğüs ağrısı ve nefes darlığı diğer sık görülen solunumsal bulgulardır. Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikâyetler de sıklıkla tabloya eklenebilmektedir. Bu yakınmalar ve akciğer radyolojisi ile tüberküloz hastalığından şüphelenilen bireylerde yapılan balgam incelemesi ile hastalığın kesin tanısı konulmaktadır”