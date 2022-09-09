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Uzun süre cep telefonu kullananlar dikkat. Şekil bozukluklarına neden oluyor

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert; çağın hastalığı olarak da ifade edilen boyun düzleşmesinin omurların anatomik dizilim bozukluğu olduğunu söyleyerek, boyun düzleşmesinin sebepleri arasında yüksek yastıkla yatmak, öne eğik vaziyette uzun süre çalışmak, cep telefonu, bilgisayar ya da tablette uzun süre vakit geçirmek gibi sebeplerden dolayı ortaya çıktığını ifade etti.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:46
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Uzun süre cep telefonu kullananlar dikkat. Şekil bozukluklarına neden oluyor. Boyun düzleşmesi nedir?

Uzun süre cep telefonu kullananlar dikkat. Şekil bozukluklarına neden oluyor
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İHA’nın haberine göre; Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert, boyun düzleşmesinin teşhisi için hasta muayenesinin ardından düz röntgen grafisi çekilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Röntgende büyük oranda teşhis konulabilmektedir. Boyun düzleşmesi için MR tetkiki hastanın klinik belirtilerine göre eşlik eden boyun fıtığı ya da diğer sıkıntıların tespit edilmesi halinde istenebilir. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı sıklıkla birbirine eşlik eden klinik bulgularıdır ve hastada boyun fıtığı varsa boyun düzleşmesinin olmadığı anlamına gelmez”

“KOLLARDA UYUŞMA VE GÜÇ KAYBINA VARAN DURUMLAR GÖRÜLEBİLİR”

Uzm. Dr. Mert, anatomik pozisyona göre bir sapma olan boyun düzleşmesi sebebiyle kaslar daha fazla geriledikleri için özellikle boyun arkası bölgede sırt bölgesinin üst kısımlarında ağrıya sebebiyet verdiğini ifade ederek, “Bu ağrılar bazen de enseden gelen gerilim tipi baş ağrısına sebebiyet verir. Bu ağrılar boyun düzleşmesinin kısa vadedeki olumsuz etkilerdir. Postür (duruş) düzeltilmez ve baş boyun pozisyonu günlük hayatta kötü bir şekilde kalmaya devam ederse orta ve uzun vadede boyun fıtıkları ve buna bağlı olarak kollarda uyuşma ve güç kaybına varan durumlar görülebilir” şeklinde konuştu.

Açıklamasında boyun düzleşmesinin ana tedavisi için kişinin kendisinin düzgün vaziyette kalması için telkinde bulunması gerektiğini vurgulayan Mert, boyun düzleşmesinin tedavisi için de şunları söyledi: “Düzenli yapılan egzersizler de yine önemli bir tedavi seçeneğidir. Kaslardaki ağrılar ve boyun ağrısı için kısa süreli ilaç tedavileri verilebilir. Sürecin tüm aşamalarının desteklenmesi hedefiyle hastalar fizik tedavi programına alınabilir. Boyun egzersizlerinin ve postür egzersizlerinin haftada 3-4 kez en azından günde bir defa da olsa yapılması önemlidir. Boyun düzleşmesi çok uzun süredir devam ediyorsa ağrılar kronik ağrı vasfını kazanabilir. Bu sebeple tedavide kronik ağrıda kullandığımız ilaç tedavisinin başlaması klinik olarak hastaların tedavi edilmesi için doğru bir yaklaşımdır bunun dışında uzun süreli ağrı yaşayan hasta grupları için yapılan tamamlayıcı tedavi seçeneğimizde güzel sonuç alınan tedavi yöntemlerimizden biridir. Tamamlayıcı tedaviler olarak ise hastalarımıza kuru iğneleme, hacamat tedavisi, ozon terapisi veya manuel tedavi gibi tedaviler tavsiye ediyoruz.”

Mert, “Günümüz hayat tarzı ve çalışma alışkanlıkları boyun düzleşmesi için hepimizi aday haline getirmektedir. Eski zamanlardaki gibi düzenli olarak ata binen ve ok atan bir insanda tabi ki boyun düzleşmesi beklenmez. Bu yüzden bu duruma çağımızın bir hastalığı diyebiliriz. Duruş önemlidir kişiyi daha güzel ve yakışıklı gösterir ve bununla birlikte düzgün bir postür sağlığımız için de gereklidir” dedi.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDİR?

Boyun düzleşmesi boynun çeşitli nedenlerden dolayı eğri kıvrımını kaybederek düzleşmesi durumuna verilen isimdir. Normal şartlar altında insanların omurgaları boyunda, sırtta ve bel altında biraz kıvrımlı ve eğri bir şekle sahiptir.
Omurganın S şeklini oluşturan bu eğriler,   boyun ve bel hizasında lordotik yani öne doğru oyuk, ve üst sırt hizasında kifotik yani geriye doğru çıkık olarak adlandırılırlar. Bu eğriler vücudun yapısının dengelenmesine ve korunmasına, hareketten kaynaklanan şokları emmesine, kafanın ağırlığını düzgün ve rahat bir şekilde taşımasına ve leğen kemiği ile uyumlu bir şekilde hizalanmasına, ve esnek bir şekilde hareket ederek bükülebilmesine yardımcı olur. 

Lordosis bireyin normal olan doğal lordotik eğrisini etkiler. Bu eğrinin çok içe doğru kıvrıldığı uruma lordoz adı verilir. Lordosis bireyin belini ve boynunu etkileyebilir. Bu durum, omurga üzerinde aşırı baskıya neden olarak, ağrı ve rahatsızlık hissedilmesi sağlayabilir. Şiddetli ve tedavi edilmeyen vakalarda bireyin hareket kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebilir.

Boyun düzleşmesi tedavisi, bu eğrinin ne kadar ciddi değiştiğine göre değişir. Bir çok vakada durumu fizik tedavi ve günlük egzersizlerle yönetmek mümkündür. Boyundaki eğrinin bütünüyle ortadan kalkıp, diğer tarafa doğru çıkıntı yapmasına ise servikal kifoz adı verilir.

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