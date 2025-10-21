YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan bir vatandaştan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açarak içeri girmesinin ardından, şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vatandaşın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.