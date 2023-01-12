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Sağır olmamak için bunları yapın. Uzun süre kulaklık kullananlar dikkat

Dicle Üniversitesi Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, uzun süre ve yüksek sesle kullanılan kulaklıklarla ilgili uyardı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:52
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Uzun süre kulaklık kullananlar dikkat

Sağır olmamak için bunları yapın. Uzun süre kulaklık kullananlar dikkat
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İHA’nın haberine göre; Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, son zamanlarda bluetooth kulaklık ile uyurken bile müzik dinleyen özellikle gençlerde işitme kaybı ve mantar oluşumu olduğunu söyleyerek maruz kalınan tehlikeye dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Özellikle bluetooth kulaklık ile uyuyan gençlerde işitme kaybı ve mantar oluşumuna dikkat çekerek şikâyetlerin arttığını dile getirdi.

“KULAKLIĞIN ÇIKARILMASI VE HAVALANDIRILMASI GEREKİLİYOR”

Kulakta oluşan problemlerin çınlama, akıntı ve anlık duyu kaybının belirtilere işaret olduğunu söyleyen Başhekim Akdağ, özellikle bluetooth kulaklık kullananlar ve normal kulaklık kullananlarda iç kulak problemleriyle karşılaşmakta olduklarını aktardı. Uzun süre müzik veya konuşmalarda kulaklık kullanıldığında dış tarafta darlık, egzama varsa dış kulak iltihapları uzun süre kapalı kalmaktan ise havasızlıktan mantar hastalıkları oluşumu ile karşılaşabileceğini kaydetti.

Prof. Akdağ, “Kulaklık kullanıldığında zaman zaman kulaklığın çıkarılması ve havalandırılması gerekiliyor” ifadelerini kullandı.

“KULAKTA AĞRI, TIKANIKLIK HİSSİ, AKINTI VE KAŞINTI OLUYOR”

“Bazen kulaklık içerisindeki maddeye karşıda reaksiyonlar oluşabiliyor, bu da dış kulakta tekrarlanabilir iltihaba sebep olabilir” diyen Akdağ, şunları belirtti:

“Tıbbi olarak kulak işitme cihazları da akşamları belirli saatlerde çıkartılıp havalandırılması gerekiyor. Kulaklıkla birlikte manyetik bir alan oluşuyor, bu elektro manyetik sinyallerinin iç kulağa da etkisi oluşarak uzun süreli kullanımda işitme kaybı ve çınlama gibi yan etkileri oluşuyor. Kulağın beyne yakın olması nedeniyle bazen gerginlik ve sinirlik yaşatırken bazı yayınlarda beyin tümörü ile de ilişkilendiriliyor. Dış kulak yolu iltihabı gerçekmiş ise kulakta ağrı, tıkanıklık hissi, akıntı ve kaşıntı oluyor”

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