Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, tatil dönemlerinde artan ekran kullanım sürelerinin akademik başarıyı etkilediğine ve psikolojik sorunlara neden olduğunu anlattı. Demirkol, uyumadan 2 saat önce dijital mecralardan uzaklaşmak gerektiğini aktardı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün en önemli konularından birinin dijital bağımlılık olduğuna değinen Demirkol, şu ifadelere yer verdi:

"Her yemekte özellikle tablet ve telefon konusunda anne babaların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta halk sağlığı haftamız. Bir günümüzü ‘Dijital dünyanı yönet' sloganıyla çocuklarımızın ekrandan uzak kalabilmesi noktasında bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ayrıca, anne babalar her akşam işten geldiklerinde ne kadar yorgun olurlarsa olsun çocuklarıyla bir istişare ya da sohbet saati oluşturmalı.

Dijitalsiz bir dönem tabii ki düşünülemez fakat anne babaların kendileri de telefonlarını çocuklarına derken bırakmaları gerekiyor. Beraber sohbet edip beraber akşam yemeği yiyip gerekirse akşam belirli bir saatte yürüyüş yapmaları, hareket etmeleri, birlikte faaliyetlerde bulunmaları çok önemli. Sohbet yapacağımız, onların dünyalarına değineceğimiz faaliyetleri öneriyoruz.

Yemekte ve anne babalarla beraber olunan saatte telefonsuz birkaç saati akşam mutlaka öneriyoruz. Çünkü uzun süre tablet ve telefona bakmak akademik başarıyı çok düşürüyor"