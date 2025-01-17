Uzun süre tok kalmak için o besinler önerildi! Uzmanlar açıkladı

Tokluk hissini uzun süre sürdürebilmek, kiloyu yönetmek ve metabolizmayı sağlıklı bir şekilde çalıştırmak isteyenlerin, glisemik indeksi düşük gıdaları tercih etmeleri önem taşıyor.

Peki, glisemik indeks nedir ve bu besinlerin vücut üzerindeki etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

GLİSEMİK İNDEKS (GI) NEDİR?

Glisemik indeks, bir gıdanın vücutta kan şekerini ne kadar hızlı yükselteceğini gösteren bir ölçüt.

Yüksek glisemik indeksli besinler, kan şekerini hızlıca yükselterek insülin salınımını tetikler ve kısa sürede acıkmanıza neden olabilir. Öte yandan, glisemik indeksi düşük olan besinler, kan şekerini yavaşça yükseltir ve bu sayede uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Düşük glisemik indeksli gıdalar, genellikle daha sağlıklı besinler olarak kabul edilir.

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK BESİNLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Birçok bilimsel araştırma, glisemik indeksi düşük besinlerin sağlık üzerinde önemli olumlu etkiler yarattığını gösterdi.

Prof. Dr. David Jenkins, Toronto Üniversitesi'nde beslenme profesörü ve glisemik indeksin öncülerinden biri, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Glisemik indeksi düşük gıdalar, insülin seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bunun sonucunda, uzun vadede metabolizma hızının arttığını ve açlık hormonlarının daha düzgün çalıştığını gözlemledik."

Araştırmalar, düşük glisemik indeksli besinlerin kilo kontrolü üzerinde de olumlu etkiler yaratığını gösterdi.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Campbell, "Glisemik indeksi düşük gıdalar, kan şekeri dalgalanmalarını engellediği için insülin direncini önler ve yağ depolanmasını azaltır. Bu da uzun vadede sağlıklı kilo kaybını destekler" dedi.

Bu nedenle, düşük glisemik indeksli gıdalar, özellikle diyabet hastaları için de önemli bir beslenme stratejisidir.

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESİNLER NELERDİR?

Glisemik indeksi düşük gıdalar, lif oranı yüksek ve doğal yapıları bozulmamış olan besinlerdir. Bu tür besinler, genellikle işlenmemiş veya minimum işleme tabi tutulmuş gıdalardır.

Düşük glisemik indeksli besinlerin örnekleri arasında yer alır:

- Tam Tahıllar: Yulaf, kahverengi pirinç, quinoa ve bulgur gibi tam tahıllar glisemik indeks açısından düşük besinlerdir.

- Sebzeler: Brokoli, ıspanak, kabak, yeşil fasulye ve diğer yeşil sebzeler de düşük glisemik indekse sahip olan besinlerdir.

- Meyveler: Elma, armut, kiraz, böğürtlen gibi meyveler, glisemik indeksi düşük olan seçenekler arasında yer alır.

- Baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller, düşük glisemik indeksli besinler olup, sindirim sistemini destekler.

- Süt Ürünleri: Yoğurt ve süt gibi düşük yağlı süt ürünleri, glisemik indeksi düşük olan gıdalardandır.

Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü'nde beslenme profesörü Prof. Dr. Walter Willett, "Glisemik indeksi düşük besinler, kan şekerini dengelemenin yanı sıra bağırsak sağlığını da iyileştirir. Bu gıdalar, lif içerikleri sayesinde sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur." dedi.

GLİSEMİK İNDEKSİ DÜŞÜK BESİNLERİN FAYDALARI

1. Uzun Süre Tok Kalmak: Düşük glisemik indeksli besinler, kan şekerini stabil tutar ve böylece açlık hissini uzun süre engeller. Bu durum, özellikle diyet yapanlar için faydalıdır çünkü aşırı yeme eğilimlerini azaltır.



2. Kilo Kontrolü: Glisemik indeksi düşük besinler, insülin salınımını dengeleyerek vücudun yağ depolamasını engeller. Ayrıca, bu besinler metabolizma hızını artırır ve enerji seviyelerinin sabit kalmasını sağlar.



3. Diyabet Yönetimi: Düşük glisemik indeksli besinler, kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmak için özellikle diyabet hastaları için önemli.

Diyabet uzmanı Dr. Anna Roberts, "Düşük glisemik indeksli besinler, diyabetli bireylerde kan şekeri dalgalanmalarını minimize eder ve uzun vadeli sağlık komplikasyonlarını önler" dedi.