Oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sarmaş dolaş

Bir dönem aynı dizide rol alan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Her fırsatta haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan ikili, bu kez sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Bunun ardından 'Aybüke ile Furkan' aşk mı yaşıyor? sorusu akıllara geldi

"SADECE ARKADAŞIZ"

Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı, tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" dedi