Uzun süredir ilişkim yok dedi ölmek istedi

Görgü tanıklarından Ahmet Nalçacı, "Evde oturuyorduk, bir kargaşa gürültü oldu, dışarı çıktığımızda 4. kattan birisi aşağıya atlamaya kalkıyordu. İçeride sanırsam tartışmış bir arkadaşıyla. Oradan 3. kata gelmiş. Doğalgaz borusuna tutunuyordu. Sonra ekiplere haber ettik. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Aldılar ikisini de götürdüler." dedi.