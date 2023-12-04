Uzun süredir kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan şahıs evde ölü olarak bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzun süredir kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Olay, Nazilli’de Sümer Mahallesi 54 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Yusuf Aksoy'dan uzun süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı yardımıyla şahsın yaşadığı daireye balkondan girdi.

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Aksoy evin içinde iple asılı halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Aksoy'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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