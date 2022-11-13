Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın yıllar sonra ilk görüntüsü. ortaya çıktı. Öldüğü hakkında paylaşımlar bile yapılmıştı

Türk Sanat Müziğinin efsane sanatçısı Muazzez Abacı, 2019 yılından beri hastalık haberleri ile gündeme gelmiş ve son durumu çok merak ediliyordu. Tanınmış söz yazarı Seda Akay dün 75'inci yaşını kutlayan Muazzez Abacı’nın fotoğrafını paylaştı.

2019 yılından bu yana hastalık haberleri ile gündeme gelen Abacı, Amerika'da yaşayan kızının yanında olduğu için görüntülenememiş ve hayranları tarafından sağlığı merak konusu olmuştu.

22 Ekim 2019 tarihinde Muazzez Abacı'nın evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerinden kırılmış ve Özel bir hastanede ameliyat edilerek alçıya alınmıştı.

2022 yılında ise Onur Akay, Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu açıklamış, Türkiye'nin magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamayı Akay'ın yaptığını öğrenen Abacı, “Eski şarkıcılar şimdi gazeteci mi oldu?” diyerek sağlığının iyi olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Akay'ı mahkemeye verdiğini de basına açıklayan Abacı, daha sonra meslektaşını affetmişti.

12 Kasım doğum günü olan ünlü sanatçı Muazzez Abacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile bir araya geldi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son halini Seda Akay sosyal medya hesabından "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun" notu ile paylaştı.