Uzun zamandır beklenen kar İstanbul'a gelecek mi?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uzun zamandır beklenen kar İstanbul'a gelecek mi?

İstanbul'daki vatandaşlar kara hasret kaldı. Uzun zamandır gelecek denen kar sonunda gelecek mi? Tekirdağ'da etkili olan kar İstanbul'a doğru yaklaştı.

İstanbullular uzun zamandır kar yağışı bekliyor. Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Balkanlardan geldiği belirtilen kar yağışı, 2 gün önce etkili olan kar dalgasının ardından ikinci kez bölgeyi etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, özellikle Malkara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde caddeler ve sokaklar karla kaplanırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar zorlu şartlarla karşılaştı.

Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine ulaşmaya çalıştı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Uzun zamandır beklenen kar İstanbul'a gelecek mi?

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