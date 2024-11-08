Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si bomba diziyle ekranlara geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si bomba diziyle ekranlara geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Cemile' karakteriyle hafızalara adını kazdıran ünlü oyuncu Pelin Ermiş, uzun bir süredir ekranlardan uzaktı. Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu yeni dizi ile anlaştı.

Gazetesi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Aşk-ı Memnu”, "Adını Feriha Koydum" gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, Kızıl Goncalar dizisi ile anlaştı.

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FENOMEN DİZİNİN EKİBİNE KATILDI

Son dönemdeki değişimi ve verdiği kilolarla gündeme gelen Ermiş Gold Film imzalı Kızıl Goncalar dizisi ile anlaşma sağladı. Ünlü oyuncu, Ömür Atay’ın yönettiği fenomen dizinin ekibine katıldı.

Ünlü isim dizide “Çağla” karakterine hayat verecek ve Duygu Sarışın'ın canlandırdığı Hande karakteri ile yolları kesişecek. Çağla’nın ardından Kızıl Goncalar’a ilerleyen bölümler de eşi de katılacak.

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PELİN ERMİŞ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982 yılında İzmir’de doğdu. Ermiş ilk rolünü 2007 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisinde ki Zeliha karakterine hayat verdi.

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