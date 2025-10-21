90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasına damga vuran Hilal Cebeci’nin yıllar içindeki değişimi yeniden gündem oldu.

2011 yılında başlattığı 'Panpiş' akımıyla büyük ses getiren Cebeci, o dönemde hem dinlenme rekorları kırdı hem de takipçi sayısıyla dikkat çekti.

HASTALIĞININ ARDINDAN EKRANLARA ARA VERDİ

Televizyon programı ve dizilerde boy gösteren Hilal Cebeci, geçtiğimiz sene açıkladığı hastalığının ardından sahnelere ve ekranlara ara vermişti. Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Cebeci’nin değişimi olay oldu.

MEME KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Cebeci 2022 yılında meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek" ifadelerini kullanmıştı.

KANSERİ ATLATTI SON HALİ OLAY OLDU

Cebeci özel bir hastanede ameliyat olarak sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Cebeci'nin son hali ise sosyal medyada olay oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi görenler tanımakta zorluk çekti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

İşte son hali

HİLAL CEBECİ KİMDİR?

Bir dönem magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Hilal Cebeci, sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyordu. Bir dönemin efsane yapımlarında rol alan Cebeci şimdilerde ekranlarda pek göremiyoruz. Cebeci’nin son hali sosyal medyada olay olurken kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Hilala Cebeci kimdir? Hilal Cebeci nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

4 Temmuz 1976 yılında İtanbul’da dünyaya gelen Hilal Cebeci 1994 yılında Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi'den mezun oldu. Ünlü şarkıcı, İstanbul'un çeşitli klüplerinde çalışarak, ilk şarkı deneyimini Erdal ve Sinan Erkoç gibi önemli isimlerle yaptı.

PANPİŞ AKIMINI 2011 YILINDA BAŞLATTI

Kariyer hayatı boyunca birçok albüm çıkaran Cebeci, başarılı yapımlarda da rol aldı. 'Panpiş' lakaplı Cebeci, 2011 yılında Twitter'da paylaştığı fotoğrafla bu akımı başlattı.

HİLAL CEBECİ'NİN ALBÜMLERİ

(1999) - Köylü Güzeli

(2001) - En Güzel Ben Severim

(2003) - Yükselme Zamanı

(2005) - Kim Gitsin

ŞARKILARI

(2008) - Gelmişime Geçmişime

(2010) - Aşk İçin

(2011) - Gamsız feat. Doğuş

(2012) - Özür Dilersen

(2014) - Senden İyi Yaparım

2018 - Fokur Fokur

2018 - Bella Ciao (Çav Bella)

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

(2000) - Tatlı Kaçıklar

(2000) - Olacak O Kadar

(2004) - Biz Boşanıyoruz

(2004) - Şöhretler Kebapçısı

(2006) - Cennet Mahallesi

(2008) - Aşkım Aşkım

(2001) - Şarkıcı