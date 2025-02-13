Uzundere’nde horoz dövüştürenlere jandarma operasyonu

Kaynak: İHA
Uzundere’nde horoz dövüştürenlere jandarma operasyonu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yasa dışı horoz dövüştüren 3 kişi yakalandı. Şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 31.155 TL idari para cezası uygulandı. 15 horoz ise muhafaza altına alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uzundere ilçesinde ikamet eden 3 şahsın horoz dövüştürdükleri video ve resimleri Facebook isimli sosyal medya sitesi üzerinden paylaştıkları tespit edildi.

Yasa dışı horoz dövüştüren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından yapılan operasyonda Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet eden 3 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda tespit edilen 15 adet horoz muhafaza altına alınarak Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya ortamında paylaşım yapan 3 şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam (31.155) TL idari para cezası uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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